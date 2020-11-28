Yüz Maskeleri Koronavirüsten Ne Kadar Koruyor? Sonuçlar Şaşırttı

Yüz maskeleri koronavirüsten korumada ne kadar etkili? Yapılan son maske araştırmasına göre karşılıklı maske kullanımı Koronavirüsün yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor. İşte Mayo Clinic'ten gelen maske kullanım deneyleri.

Mayo Clinic'ten yeni bir çalışma, her türlü yüz maskesinin Koronavirüs bulaşmasını önlemek için kritik olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, yüz maskelerin etkisini kanıtlamak için manken kullandılar ve farklı mesafelerde benzer deneyler yaptılar. Çalışma; sosyal mesafeyle birlikte yüz maskelerinin, COVID-19 kapma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

Mayo Clinic araştırmacıları, maske kullanılmadan parçacıkların yayılmasını simüle etmek bir deney hazırladı. Aşağıdaki videoda göreceğiniz gibi araştırmacılar, maskelerin aerosolleri ve damlacıkları engellemede ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Yüz maskeleri koronavirüsten korumada ne kadar etkili?

Enfekte bir bireyin tıbbi maskelerden kumaş örtülere kadar her türlü yüz maskesiyle korumada olduğunu gösteren araştırmacılar, damlacıkları nasıl yayıldığını simüle etmek için manken kullandılar. Ayrıca mankenin koruyucu bir maske olmadan damlacıklarını nasıl yaydığına baktılar.

Uzmanlar ayrıca sosyal mesafe sayesinde -özellikle yüz maskesi kullanımıyla birleştiğinde- enfeksiyon riskinin bir hayli düşük olduğunu tespit ettiler. Mayo Clinic Radyoloji Bölümü Başkanı Dr. Matthew Callstrom, “COVID-19'a maruz kalma riskini azaltmak için en önemli önlemin maske takmak olduğunu bulduk” dedi ve şöyle devam etti:

"Hem tek kullanımlık tıbbi maskelerin hem de iki katmanlı bez maskelerin damlacık iletimini azaltmada etkili olduğunu bulduk. Ancak insanlar tarafından yayılan aerosol partiküllerini engellemede maske türleri arasında büyük farklılıklar bulamadık."

Ayrıca daha önce hem CDC hem de DSÖ, virüsün esas olarak damlacık yoluyla yayıldığını iddia etmiş ve aerosol iletiminin bir risk olduğunu kabul etmişti. Araştırmacılar, SARS-CoV-2 virüsünün boyutunu temsil eden bir görüntüyü de paylaşmıştı. (yukarıdaki görsel)

Bulaşıcı hastalıklar bölümü Dr. Elle Berbari açıklamasında, "Maskelerin önemi hakkında daha önce de bilgimiz vardı ve maskelerin virüsleri engellemede etkili olduğunu gösteren bir dizi çalışmayı biliyorduk. Gerçekten önemli olan şey ise maskenin karşılıklı her iki birey tarafından takılmasıdır." ifadelerini kullandı.