Yüzüklerin Efendisi Anime Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Bir dönemin efsane film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, birçok farklı yapımla geri dönüyor. Amazon Prime’ın merakla beklenen yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragmanın yayınlanmasının ardından, anime olarak izleyici karşısına çıkacak The War of the Rohirrim filminin de vizyon tarihi belli oldu. Yüzüklerin Efendisi hayranlarını sevinderecek olan bu yeni yapımlar hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

The War of the Rohirrim Animesi 2024’te Geliyor!

Geçtiğimiz yaz duyurulan ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle aynı evrende geçeceği belirtilen anime film The War of the Rohirrim’in vizyon tarihi açıklandı. Birçok tartışmaya konu olsa da 2021 Haziran ayında ilk duyuruş yapılan anime filmin yönetmen koltuğunda ‘Blade Runner: Black Lotus’ ve ‘Ghost in the Shell: Stan Alone Complex’ filmlerinden tanıdığımız Kanji Kamiyama oturuyor. Filmin senaryosunu ise Netflix’in Emmy ödüllü dizisi The Dark Crystal: Age of Resistance’ın yaratıcıları Jeffrey Addiss ve Will Matthews kaleme alıyor.

Variety’nin haberine göre; Warner Bros ve New Line Cinema’nın ortaklığında gerçekleştirilen yapım, 12 Nisan 2024’te izleyiciler ile buluşacak.

JRR Tolkien’in kitaplarından uyarlanan The War of the Rohirrim, Rohan kralı Helm Hammerhand’in hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Diğer yandan anime filmde, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filminde görülen Miğfer Dibi kalesinin de yapılış hikayesi anlatılacak.

Warner Bros. Pictures Grubu Başkanı Toby Emmerich, ‘Bu, izleyicilerin şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen destansı bir tasvir olacak’ açıklamasında bulundu.