Amazon’un Merakla Beklenen Dizisi Yüzüklerin Efendisi’nden İlk Fragman Geldi
Amazon’un büyük bir bütçeyle hazırlanan ve izleyiciler tarafından merakla beklenen dizisi Yüzüklerin Efendisi’nden ilk fragman yayınlandı.
Dijital içerik platformları arasında rekabetin arttığı son yıllarda Amazon, yeni dizi ve filmleriyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Çıktığı döneme damgasını vuran Yüzüklerin Efendisi film serisinin ardından yeni bir dizi hazırlığında olan Amazon, büyük bir bütçeyle çektiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk fragmanını yayınladı.
Yüzüklerin Efendisi Dizisinden İlk Fragman Geldi
Amazon’un duyurusunu yaptığı ve izleyiciler tarafından heyecanla beklenen ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri)’ dizisinin fragmanı sonunda yayınlandı. Filmin hayranları tarafından ilk fragmanın ardından hemen değerlendirilen dizi, şimdilik olumlu eleştiriler almış gibi duruyor. Super Bowl (ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi Finali) sırasında ilk defa izleyicilere tanıtılan Yüzüklerin Efendisi dizisi, film serisinin önceki dönemlerini konu ediniyor.
The Lord of the Rings: The Rings of Power, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinden yüzlerce yıl öncesini anlatıyor. Kitapların yazarı Tolkien’ın ‘Orta Dünya’nın İkinci Çağı’ olarak tanımladığı dönemde geçen dizide, Númenor’un düşüşü, Sauron’un yükselişi ve efsanevi yüzüklerin ortaya çıkışı gibi olaylar anlatılıyor.
Dizinin karakterleri ve oyuncuları arasında; Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) ve insan savaşçı Isildur (Maxim Baldry) yer alıyor.
The Lord of the Rings: The Rings of Power Dizisi Oyuncuları
- Cynthia Addai-Robinson
- Owain Arthur
- Nazanin Boniadi
- Ismael Cruz Córdova
- Charles Edwards
- Trystan Gravelle
- Sir Lenny Henry
- Ema Horvath
- Markella Kavenagh
- Joseph Mawle
- Tyroe Muhafidin
- Sophia Nomvete
- Lloyd Owen
- Megan Richards
- Dylan Smith
- Charlie Vickers
- Leon Wadham
- Benjamin Walker
- Daniel Weyman
- Sara Zwangobani
The Lord of the Rings: The Rings of Power Fragmanı
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