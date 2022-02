Amazon’un Merakla Beklenen Dizisi Yüzüklerin Efendisi’nden İlk Fragman Geldi

Dijital içerik platformları arasında rekabetin arttığı son yıllarda Amazon, yeni dizi ve filmleriyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Çıktığı döneme damgasını vuran Yüzüklerin Efendisi film serisinin ardından yeni bir dizi hazırlığında olan Amazon, büyük bir bütçeyle çektiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk fragmanını yayınladı.

Yüzüklerin Efendisi Dizisinden İlk Fragman Geldi

Amazon’un duyurusunu yaptığı ve izleyiciler tarafından heyecanla beklenen ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri)’ dizisinin fragmanı sonunda yayınlandı. Filmin hayranları tarafından ilk fragmanın ardından hemen değerlendirilen dizi, şimdilik olumlu eleştiriler almış gibi duruyor. Super Bowl (ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi Finali) sırasında ilk defa izleyicilere tanıtılan Yüzüklerin Efendisi dizisi, film serisinin önceki dönemlerini konu ediniyor.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinden yüzlerce yıl öncesini anlatıyor. Kitapların yazarı Tolkien’ın ‘Orta Dünya’nın İkinci Çağı’ olarak tanımladığı dönemde geçen dizide, Númenor’un düşüşü, Sauron’un yükselişi ve efsanevi yüzüklerin ortaya çıkışı gibi olaylar anlatılıyor.

Dizinin karakterleri ve oyuncuları arasında; Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) ve insan savaşçı Isildur (Maxim Baldry) yer alıyor.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Dizisi Oyuncuları

Cynthia Addai-Robinson

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Ismael Cruz Córdova

Charles Edwards

Trystan Gravelle

Sir Lenny Henry

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Lloyd Owen

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Leon Wadham

Benjamin Walker

Daniel Weyman

Sara Zwangobani

The Lord of the Rings: The Rings of Power Fragmanı