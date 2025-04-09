Sandığımız Kadar Popüler Değil: Z Kuşağı Yapay Zekadan Korkuyor

Yapay zeka deyince akla ilk gelen grup teknolojiyle büyüyen gençler olabilir ama gerçek o kadar da basit değil. Gallup'un Walton Family Foundation ve GSV Ventures ortaklığıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Z kuşağının neredeyse yarısı yapay zeka kullanırken kendini endişeli hissediyor. Hatta %46'sı, AI'ın eleştirel düşünme becerilerine zincir vurduğunu ve gelişimi engellediğini düşünüyor.

Bu gençlerin çoğu yapay zekanın hayatlarının bir parçası olacağını kabullenmiş olsa bile ona nasıl yaklaşacaklarını, nasıl iletişim kurmaları gerektiğini tam olarak bilemiyorlar.

Ankete katılan 13-28 yaş aralığındaki yaklaşık 3.500 kişi, yapay zekayı haftalık olarak kullandığını ama çoğu zaman çekindiklerini bildirmişler.

Yapay Zeka 20 Yıl İçinde Felakete Götürür Endişesi

Bu kaygılar sadece gençlere özgü de değil. Pew Araştırma Merkezi'nin geçtiğimiz yıl yaptığı başka bir anket de, yetişkinlerin %50'sinden fazlasının yapay zekanın önümüzdeki 20 yılda ülke için daha çok zarar vereceğini düşündüğünü ortaya koymuştu. Hatta yetişkinlerin %43'ünün düşüncesi şöyle: Yapay zeka doğrudan onlara zarar verecek güce sahip. İş hayatına olumlu etkide bulunacağına inananların oranıysa %23 gibi düşük bir dilim.

Araştırmanın çarpıcı bulgularından biri de, gençlerin bu konuda eğitime ihtiyaç duyduklarını açıkça belirtmeleri. Ankete katılanların büyük bölümü, yapay zekayla ilgili yeterli eğitim almadıklarını ve okulların bu konuda yetersiz kaldığını ifade etti. Gelecekteki mesleklerinde AI kullanımının kaçınılmaz olacağını düşünenlerin oranı ise %44.

AI iş hayatında kendine ciddi bir yer edinirken bilgi eksikliğinden çekinen gençlerin kaygısı bir şeyleri değiştirecek mi hep beraber göreceğiz.