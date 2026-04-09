Şarjı 100 Saat Giden Ucuz Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Engelleme Özelliği Var
Zebronics Zeb Silencio 200T isimli kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı. Ürün, bütçe dostu fiyatının yanı sıra 100 saate kadar dayanan piliyle dikkat çekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Zebronics kısa bir süre önce şarjı 100 saat giden Zeb Silencio 200T kulaklığını piyasaya sürdü.
- Kulaklık, aktif gürültü engelleme ve çevresel gürültü engelleme özelliklerine sahip. Buna ek olarak uzun süreli kullanımlarda kullanıcıları yormayacak yapıda yumuşak kulak yastıklarına ev sahipliği yapıyor.
- Kulaklığının fiyatı 2.999 Rupi olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 1.445 TL'ye denk geliyor.
Zebronics kısa bir süre önce şarjı 100 saat giden Zeb Silencio 200T kulaklığını kullanıcıların beğenisine sundu. Düşük fiyatına rağmen gürültü engelleme gibi özelliklerle gelen kulaklığın tasarımı da oldukça şık. İşte Zebronics Zeb Silencio 200T özellikleri ve fiyatı!
Zebronics Zeb Silencio 200T Tasarımı Nasıl?
Bu tür kulaklıklarda en çok dikkat edilen detay uzun süreli kullanımlarda ağrı yapıp yapmayacağı. Fakat Zebronics Zeb Silencio 200T modelinde böyle bir sorun yaşanmıyor gibi görünüyor. Zira modeldeki yumuşak kulak yastıkları ve ayarlanabilir kafa bandı gibi detaylar bu tür senaryolarda kullanıcıları çok fazla üzmüyor diyebiliriz. Bununla birikte toplam ağırlığının 263 gram olduğunu belirtelim.
Zebronics Zeb Silencio 200T Özellikleri Neler?
- Ses Teknolojisi: Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Çevresel Gürültü Engelleme (ENC)
- Renk Seçenekleri: Mavi, Siyah, Bordo
- Batarya Kapasitesi: 1000 mAh
- Kullanım Süresi: 100 saat (ANC kapalıyken)
- Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarjla 10 saat kullanım
- Bağlantı: Bluetooth 6.0 ve AUX girişi
- Ağırlık: 263 gram
Zebronics Zeb Silencio 200T'de Gürültü Engelleme Var mı?
Zebronics Zeb Silencio 200T kulaklığında hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Hatta hem iç hem de dış mikrofonlarla çevreyi dinleyip 48 desibel seviyesine kadar olan dış gürültüyü zıt ses dalgalarıyla izole ederek daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Bununla birlikte, çift mikrofonlu çevresel gürültü engelleme (ENC) işlevine de sahip diyebiliriz. Bu da arama sırasında ortam gürültüsünü filtreleyerek sesinizin karşı tarafta daha net gitmesini sağlıyor.
Zebronics Zeb Silencio 200T'nin Şarjı Ne Kadar Gidiyor?
Zebronics'in açıklamasına göre Zeb Silencio 200T kulaklığının 1.000 mAh'lik pili gürültü engelleme özelliği kapalı haldeyken 100 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Öte yandan kulaklığı sadece 10 dakikalık şarjla 10 saat kullanabiliyorsunuz.
Zebronics Zeb Silencio 200T'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?
Zebronics Zeb Silencio 200T kulaklığının fiyatı 2.999 Rupi olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 1.445 TL'ye denk geliyor. Kısacası kulaklığın teknik özelliklerini ve fiyatını göz önüne aldığımızda fiyat/performans odaklı olduğunu söyleyebiliriz.
Zebronics, Türkiye’de doğrudan bir satış kanalı üzerinden hizmet vermiyor. Bu nedenle kısa süre önce tanıtılan Zeb Silencio 200T kulaklığının ülkemizde satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.
Editörün Yorumu
Zebronics Zeb Silencio 200T modelinde beni en çok etkileyen detaylar aktif gürültü engelleme ve çevresel gürültü engelleme özellikleri oldu. Zira şu anda kullandığım kulaklık bu modelden çok daha pahalı ancak maalesef bu özelliklere sahip değil. Bu nedenle Zeb Silencio 200T'nin kulaklığa çok fazla bütçe ayırmak istemeyen, ancak iyi bir ses kalitesi arayan kullanıcılar için iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum.