Bu Kulaklık, Dışarıda Konuşmanın En Büyük Sorununu Çözüyor

Ai+ NovaPods Air'in tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla beraber kulaklığın bütün özellikleri açıklığa kavuştu. Yeni kablosuz kulaklık, çok uzun olmayan seyahatler için ideal pil ömrü ve su sertifikası ile özellikle sporla uğraşanların en büyük sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca dışarıda konuşurken yaşanan en büyük problemlerden birini de çözüme kavuşturuyor.

Ai+ NovaPods Air'in Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Kulaklık başına 4 saat, şarj kutusuyla toplam 22 saate kadar

Frekans Aralığı: 20Hz-20kHz

Şarj Süresi: 1,5 saat

Dayanıklılık: IPX5 (Su sıçramalarına ve tere karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı)

Bağlantı: Bluetooth 5.4

ENC (Çevresel Gürültü Engelleme): Mevcut

Ai+ NovaPods Air'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri 4 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte toplam süre 22 saate ulaşıyor. Bu değerler, cihazın özellikle spor yapanlar için ideal olduğunu gösteriyor. Antrenmanların genellikle 1-2 saat sürdüğünü göz önünde bulundurursak 4 saatlik pil ömrü en zorlu antrenmanın bile sonunu görmeyi sağlayacaktır. Ayrıca okul-ev arası 1-2 saatlik bir mesafe varsa yolculuğu kesintisiz müzik dinleyerek geçirmeye olanak tanıyacaktır.

Bu arada kulaklık 300 mAh batarya kapasitesine sahip ve şarj olması 1,5 saat sürüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse NovaPods Pro, şarj kutusu ile beraber 30 saat pil ömrü sunuyor. Serinin bir diğeri modeli NovaPods Go ise 24 saat pil ömrüne sahip. Yani NovaPods Air, bunların arasında en düşük pil ömrüne sahip kulaklık.

Ai+ NovaPods Air Gürültü Engelliyor mu?

NovaPods Air, aktif gürültü engelleme özelliği içermiyor. Yani dışarıdan gelen sesi yine duymaya devam ediyorsunuz ama sesli görüşmeler söz konusu olduğunda ENC yani çevresel gürültü engelleme devreye giriyor. Bu özellik sayesinde arka plandaki gürültü minimum seviyeye indirilip sizin sesiniz ön plana çıkıyor. Böylece karşı taraf sizi net şekilde duyabiliyor.

Ai+ NovaPods Air Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX5 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi kullanıcı eğer sporla ilgileniyorsa yoğun antrenmanlarda terleme gibi durumlar yaşayabilir. Bu sertifika ise terden etkilenmediğini gösteriyor. Dolayısıyla gönül rahatlığı ile antrenmana odaklanılabiliyor.

Ai+ NovaPods Air Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ şu an Hindistan pazarına yoğunlaşmış durumda ve Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. Ayrıca şimdiye dek hiçbir kulaklığı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmadı. Bu da yeni cihazın Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. İleride yönünü küresel pazara çevirirse kulaklıklarını Türkiye'de görmek mümkün hâle gelebilir.

Ai+ NovaPods Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Ai+ NovaPods Air için 899 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla yaklaşık 434 TL'ye denk geliyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulsaydı fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 600 TL'ye ulaşabilirdi. Bu arada Ai+ tarafından bugün tanıtılan başka bir kulaklık NovaPod Beats içinse 1599 rupi (769 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

Editörün Yorumu

Ai+ NovaPods Air giriş seviyesi bir kulaklık. Spor yaparken kullanılabilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Pil ömrünün çok yüksek olduğu söylenemez fakat ev ve okul arası gidip gelmek gibi kısa süreli seyahatler için ideal görüyorum. Tabii ki aktif gürültü engelleme özelliğinin olmaması gibi büyük dezavantajlar söz konusu ancak fiyatına göre bunlar tolere edilebilir.