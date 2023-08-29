Zenfone Serisinin Geleceğine Yönelik Asus'tan Açıklama Geldi!

Hatırlayacağınız üzere 2 gün önce çıkan söylentiler, Asus'un Zenfone 10'u piyasaya sürmesiyle bu alandaki üretimlerini sonlandıracağı yönündeydi ve sizlere gelişmeleri aktarmıştık.

Asus'un iç yazışmalarında, birçok çalışanın şirketin Zenfone ve ROG Phone olarak ikiye ayrılan akıllı telefon bölümlerine kaydırılmasının planlandığı ancak bunun yerine işten çıkarıldıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Asus, yayınladığı bir basın açıklamasıyla bu durumu yalanladı.

Bahsi geçen söylentilerin doğru olmadığını belirten Asus, PC departmanındaki işten çıkarmalar hakkında yorum yapmazken, Zenfone ve ROG Phone ürün serilerinin durdurulmayacağının da garantisini verdi.

Asus, Zenfone Serisinin Geleceğiyle İlgili Açıklama Yaptı

Asus'un resmî web sitesi üzerinden yayınlanan açıklama ise şu şekilde:

"ASUS Zenfone 10'un serinin son nesli olacağı ve ASUS Zenfone ürün grubunun kapatılacağı söylentisine değinmek istiyoruz. Bu söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Telefon sektöründeki iki ana ürün grubumuz olan ROG Phone ve Zenfone'a devam edeceğiz. ASUS olarak akıllı telefon işimize ve müşterilerimize güçlü bir bağlılığımız var. Daha fazla bilgi için lütfen 2. çeyrek kazanç çağrımızı bekleyebilirsiniz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, ilk çıkan söylentileri sizlere aktardığımız haberi yukarıdan okuyabilirsiniz.