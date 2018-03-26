  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Zimbabve Parmak İziyle Oy Kullanacak

Zimbabve Parmak İziyle Oy Kullanacak

parmak izi
İrem Sayın
İrem Sayın - | teknoloji
YORUM YAZ

Geçtiğimiz günlerde Blockchain teknolojisini kullanarak ilk kez bir seçim gerçekleştiren Sierra Leone'ye, başka bir Afrika ülkesi rakip oluyor.

Amerikan şirket Ipsidy ile anlaşan Zimbabve, 2018 genel seçimlerinde parmak izi ile oy verecek. Biyometrik kimlik çözümüyle seçimleri daha güvenilir hale getireceklerine inanan Afrikalı hükümet, Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sistemini (AFIS) dünyada ilk kez kullanan devlet olacak. Zimbabve Seçim Komisyonu (ZEC) tarafından uluslararası bir ihaleyle seçilen Ipsidy şirketi, 2017'de kurulan ulusal biyometrik seçmen veritabanından  yararlanacak.

Zimbabve'nin çok uzun yıllardır başında bulunan cumhurbaşkanı Robert G. Mugabe'nin seçimlere hile karıştırdığı gerekçesiyle tercih edilen biyometrik kimlik ile oy kullanma, New York merkezli şirket tarafından yönetilecek. Tahmin edeceğiniz üzere son dönemde yabancı merkezli şirketlerin Afrika seçimleriyle teknolojiyi buluşturma hevesi bizlere geleceğin fragmanını gösteriyor. Afrika ülkelerinde teknolojilerinin güvenliğini kanıtlayacak bu şirketlerin, ileride teknolojilerini başka ülkelere de satacağını tahmin edebiliyoruz.

Siz ne dersiniz? Teknoloji seçimleri daha güvenli hale getirmek için güvenilir bir yol mu?

Parmak İziyle Oy Verebileceğiz, Ama Şimdi Değil PROJE Parmak İziyle Oy Verebileceğiz, Ama Şimdi Değil
İlk Kez Blockchain Teknolojisiyle Bir Seçim Gerçekleşti GÜVENLİK İlk Kez Blockchain Teknolojisiyle Bir Seçim Gerçekleşti
Facebook'ta Oy Veriyorum Servisi Seçim Öncesi Hizmete Giriyor SOSYAL MEDYA Facebook'ta Oy Veriyorum Servisi Seçim Öncesi Hizmete Giriyor

ETİKETLER: parmak izi

YORUMLAR