Zinedine Zidane Z5 Sahası Artık EA SPORTS FC 24'te!

EA, Zinedine Zidane Z5 sahasının EA SPORTS FC 24'teki VOLTA oyun moduna entegre edildiğini duyurdu.

Aix-en-Provence'ta, Z5 Spor Kompleksi'nde yer alan futbol sahası EA SPORTS FC 24’e aktarıldı ve artık VOLTA modundaki Volta Squads kısmında ve VOLTA Santra'daki 4v4 Rush/5v5 modunda oynanabilir durumda.

EA SPORTS FC, FC FUTURES girişiminin bir parçası olarak Z5 Spor Kompleksi'nde futbol deneyimi başlatmak için bu yılın başlarında futbol elçilerinden Zinedine Zidane ile ortaklık kurdu.

Bölgedeki Çocuklara Futbola Erişim İmkanı Sağlandı

Bu ortaklık sayesinde bölgede yaşayan ve imkân sahibi olmayan çocuklara futbola erişim imkânı sağlandı. Çocukların eğitim oturumları sağlanarak koçluk ve gelişim alanında futbol efsaneleriyle yakın iş birliği içinde çalışmalarına olanak tanındı.

Zinedine Zidane'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gençken bana FC 24 gibi bir oyunda yer alacağım söylenseydi buna inanmazdım. Z5, kalbime çok yakın tuttuğum bir aile projesi ve bu yılın başlarında yeni sahayı açmak için EA SPORTS FC ile ortaklık kurduktan sonra, onu artık FC 24 gibi büyük bir oyunda oynanabilir hâle getirmek çok büyük bir kilometre taşı; gerçekten muhteşem bir iş."

Konuyla ilgili fragmanı Zinedine Zidane'ın Instagram hesabı üzerinden izleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.