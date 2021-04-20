Zoom Phone Türkiye'de de Kullanıma Sunuldu!

90'ı aşkın ülkede hizmet sunan Zoom Phone Türkiye'ye geldi. Phone'u insanların arama yapmak ve almak için piyasaya sürmesi ile iletişimi tek bir platformun çatısında birleştiren Zoom, hizmet sağladığı ülkelere bir yenisini daha ekledi.

Zoom Phone Türkiye'de Kullanıma Açıldı

Zoom'un iki yıl önce Zoom'dan arama yapmak ve almak için piyasaya sürdüğü Phone, Türkiye'deki kullanıcıların da hizmetine sunuldu. Zoom, Phone'u piyasaya sürmesi ile tüm iletişim biçimlerini (video, ses ve mesajlaşma) tek bir platformun çatısı altında birleştirmişti.

Kullanıcılara sorunsuz bir iletişim deneyimi sunma vaadini yerine getirmek için piyasaya sürülen Phone, Zoom'un kullanıcılara istediği zaman istediği yerde istediği şekilde iletişime geçmesini sağlamak için sunduğu yeni bir yol olmuştu.

Zoom, Phone hakkında sıkça sorulan sorular yazısında özellikle ilgili sıkça sorulan sorulara da yer vermişti. Kullanıcıların Zoom Phone ile ilgili en çok sorduğu soruların başında aşağıdaki sorular yer almıştı.

1. Zoom Phone ile mevcut bir telefon numaramı kullanabilir miyim yoksa yeni bir telefon numarası mı almam gerekiyor?

Zoom, kullanıcıların mevcut numaralarını Zoom'a aktarmalarına olanak tanıyan LNP'yi destekliyor fakat kullanıcılar isteğe bağlı olarak yeni bir numara sağlanmasını da tercih edebilir.

2. Zoom Phone, toplantı desteği sunuyor mu? Toplantı desteği sunuyorsa maksimum kaç katılımcı olabilir?

Zoom Phone toplantıları destekliyor. Kullanıcı isterse konuşmaya herhangi bir üçüncü tarafı dahil edebiliyor ancak daha büyük toplantılar için Zoom'un toplantı uygulamasını kullanması öneriliyor.

3. Zoom Phone'da ne tür güvenlik kullanılıyor?

Zoom Phone'un en iyi şifreleme sistemi ile korunduğu iddia ediliyor. Zoom, sesli konuşmaları şifrelemek için SRTP kullandığını belirtiyor. Zoom ayrıca TLS 1.2 kullanıldığını ifade ediyor.

Zoom Phone Neler Sunuyor?