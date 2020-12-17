Zoom Sınırsız Görüşmenin Ücretsiz Olacağı Tarihleri Açıkladı!

Salgının başlangıcından bu yana kullanım oranında önemli bir artış meydana gelen video konferans uygulaması Zoom sınırsız görüşmenin ücretsiz olacağı tarihleri yayımladı. İşletmelerin toplantı düzenlemesi ve öğretmenler ile öğrencilerin online eğitim gerçekleştirmesi için kullanılan görüntülü görüşme uygulamasında belirtilen zaman dilimlerinde 40 dakika kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

Zoom Sınırsız Görüşme Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Yeni tip koronavirüsün dünyanın dört bir yanına yayılması ve küresel bir felaket oluşturmasından oluşturması ile insanların büyük bir kısmı sosyal ilişkilerini geçici bir süreliğine kenara bıraktı ve dışarı çıkmanın gerekli olmadığı zamanlarda evde geçirerek salgının daha da yayılmasının önüne geçme çabası veriyor.

Evde kaldığı süre zarfında sosyalleşmeye devam etmek isteyen insanların ilk tercihi, salgının başından bu yana video konferans uygulamaları oldu. İnsanlara yüz yüze olduğunu düşündürecek şekilde geliştirilen bu tür uygulamalar, eve kapanmak zorunda kalan ve bu süreçte çok fazla sıkılan insanların diğer insanlarla sosyalleşmeleri açısından çok büyük faydaları görüldü. Bulaşıcı hastalığın dünya genelinde etkisini sürdürmeye başladığı ilk günlerde kullanım oranında önemli bir artış kaydedilen görüntülü konuşma uygulamalarından bir tanesi de Zoom oldu.

2020 yılının en popüler uygulamalarından biri haline gelen Zoom özellikle aileler, eğitim kurumları ve işletmeler tarafından çok fazla tercih edilen bir uygulama oldu. İşletmeler, uzaktan çalışma modeline geçen çalışanlarının bulunduğu toplantılar başlatarak işletmelerinin ileriye yönelik adımlar atmak için nasıl bir yol izleneceğine yapılan müzakereler sonucunda karar verdi. Öğretmenler ve öğrenciler ise yüz yüze eğitime ara verilen bu dönemde eğitim ve öğretimin kesintiye uğramadan devam etmesi için Zoom’a başvurdu. Ailesinden veya arkadaşlarından uzak kalan kişiler ise onlarla iletişim halinde olmak için bu uygulamayı kullandı.

Zoom’un bu kadar kullanmasının en önemli nedeni, video konferans uygulamasının belirli zaman dilimlerinde toplantılar için belirlenen süre kısıtlamalarının kaldırılması oldu. Şirket, Şükran Günü ile başlattığı bu kampanyanın devamının geleceğini aşağıda yer alan tarihleri paylaşarak duyurdu. Zoom sınırsız görüşme aşağıdaki tarih aralıklarında ücretsiz bir hale gelecek.

• 17 Aralık Perşembe - 19 Aralık Cumartesi

• 23 Aralık Çarşamba - 26 Aralık Cumartesi

• 30 Aralık Çarşamba - 2 Ocak Cumartesi