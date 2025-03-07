Ev Sahiplerini İlgilendiriyor: Enflasyon Düşse Bile Ödemeleriniz Aynı Kalacak

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), evinizi deprem riskine karşı koruyan bir güvenlik ağı. Enflasyona bağlı olarak hayat pahalılaştıkça ev maliyetleri de arttığından sigorta bedelleri yükselişe geçti. DASK fiyatları bu doğrultuda güncellendi.

Örneğin 5 yıl önce 500 bin TL'ye aldığınız bir ev bugün 3 milyon TL. Deprem olduğunda şayet ev yıkılırsa sigorta şirketiniz size 500 bin TL'yi tazmin edecek. Bu noktada güncel fiyatlarla arada uçurum olduğundan azami teminat tutarında artış yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, sigorta bedeli 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye çıktı.

Güncel DASK Prim Fiyatları (Mart 2025)

DASK primleri, evinizin bulunduğu "deprem risk grubuna" göre belirleniyor. Türkiye, 1'den (en riskli) 7'ye (en risksiz) kadar bölgelere ayrılıyor. Örneğin İstanbul'da oturuyorsanız muhtemelen 1. gruptasınız. Eski primlerle yeni primleri karşılaştıralım:

1. Bölge: 1.441 TL (Değişiklik yok.)

(Değişiklik yok.) 2. Bölge: 1.283 TL

3. Bölge: 1.092 TL

4. Bölge: 1.024 TL

5. Bölge: 765 TL

6. Bölge: 546 TL

7. Bölge: 371 TL

Bu rakamlar size büyük bir güncellemeye tâbi tutulmamış gibi gözüküyorsa da primler her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyona bağlı olarak otomatik artacak. Örneğin Ocak ayında 1.441 TL ödeme yaptıysanız Şubat ayında yaptığınız ödeme daha fazla olacak. O ayın sonunda enflasyon düşerse bile fark etmez, çünkü enflasyon dibi görse bile primlerde düşüş yapılmıyor.

DASK Primi Nasıl Hesaplanır?

DASK, evinizi sigortalarken metrekare başına bir bedel üzerinden hesaplama yapıyor. Yeni düzenlemeyle bu bedeller de arttı. Betonarme evler için metrekare bedeli 8.039 TL olurken, tuğla ve ahşaptan olma diğer yapılar için bu bedel 5.359 TL olarak belirlendi.

Yani 100 metrekare betonarme bir eviniz varsa 100 x 8.039 TL'den yapmanız gereken ödeme 803.900 TL olacak. Ama azami teminat 1.7 milyon TL olduğu için, eviniz daha değerliyse bile en fazla bu tutarı alabiliyorsunuz.

Ödeyeceğiniz bedelden emin değilseniz AFAD'ın sitesinden veya sigorta şirketlerinden bilgi alabilirsiniz. Bu sitelerden risk grubunuzu öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca evinizi yenileyip değer artışına sebep olduysanız sigorta bedelini elle artırmanız lazım. Yoksa ev 2 milyon TL değerindeyken, sigorta 1.7 milyon TL'de kalıyor.