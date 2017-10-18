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ZTE'den Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefon: Axon M

ZTE Axon M
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Mobil
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Akıllı telefon dünyası gelecek yıl içerisinde oldukça çekici görünen katlanabilir ekranlı bir cep telefonuna sonunda kavuşuyor.

ZTE tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Axon M isimli yeni cihazı, iki adet 5,2 inç TFT LCD ekrandan oluşuyor ve raflarda yerini almak için gelecek yılı bekliyor. Aşağıda da izleyebileceğiniz gibi, ZTE Axon M için yayınlanan bir video cihazın tüm özelliklerini detaylı olarak gösteriyor.

ZTE Axon M telefonun her iki ekranı da "1920×1080 piksel çözünürlük" kalitesiyle raflara yerleşecek. Bu ekranlar Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunacaklar.

Bir menteşe sistemi ile birlikte çalışabilen ekranlar, oldukça ince olarak tasarlanmış gibi görünüyorlar. ZTE Axon M cihazlar 12/1 mm kalınlığında olacaklar.  Aslında bu haliyle, cihazı bir tablet gibi de kullanabilmek mümkün olabiliyor. Çünkü genişleyen kullanım alanı oldukça avantajlı görünüyor.

Ele alındığında katlanmış şeklide duran ZTE Axon M, ekranlar açıldığında tek bir ekran gibi kullanılabiliyor. Bu durum cihazın sabit zeminlere kullanışlı bir şekilde yerleştirilmesine de olanak tanıyor.

ZTE'nin yeni model akıllı telefonu Axon M, Snapdragon 821 işlemci ve 4 GB RAM taşıyacaklar. Batarya gücünün 3,180 mAh olacağı telefon, aslında iki ekran için düşük bir batarya kapasitesine sahip gibi görünse de ZTE bu durumu Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi ile aşacak.

ZTE Axon M ilk olarak ABD'de AT&T telefon operatörünün ismi altında piyasaya çıkacak.

ZTE'den Bükülebilir Telefon: ZTE Axon M MOBİL ZTE'den Bükülebilir Telefon: ZTE Axon M

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ETİKETLER: akıllı telefon batarya ömrü zte katlanabilir ekran

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