Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! Dev Batarya, 6 GB RAM ve Dahası

ZTE, Pad X1102N isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, yüksek çözünürlüklü ekran, dev batarya ve 5G desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

ZTE Pad X1102N Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T8100

Unisoc T8100 RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya Kapasitesi: 7.670 mAh

7.670 mAh Hızlı Şarj: 21W

21W Ses: Dört hoparlör

Dört hoparlör İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Boyutlar: 257 x 168 x 7,65 mm

257 x 168 x 7,65 mm Ağırlık: 522g

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ZTE Pad X1102N, LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 257 x 168 x 7,65 mm boyutlarında ve 522 gram ağırlığında olan tablet 5G teknolojisini destekliyor. Cihazda ayrıca dört adet hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi mevcut.

Tablet gücünü Unisoc T8100 işlemcisidnen alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ZTE Axon 50'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Tablette 7.670 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz ayrıca 21W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka tarafında 13 megpaiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 5 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

ZTE Pad X1102N Fiyatı

ZTE'nin bütçe dostu Android tableti Pad X1102N 899 ziloti (10.668 TL) fiyat etiketiyle Polonya'da satışa sunuldu. Tablette yalnızca gri renk seçeneği mevcut. Çok şık bir tasarıma sahip olan tabletin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.