Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! Dev Batarya, 6 GB RAM ve Dahası
ZTE Pad X1102N'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android tablette hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- ZTE Pad X1102N gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T8100 işlemcisinden alıyor.
- Tablette 6 GB RAM, 7.670 mAh batarya kapsitesi ve 21W şarj desteği mevcut.
- Bütçe dostu tablet için 899 ziloti (10.668 TL) fiyat etiketi belirlendi.
ZTE, Pad X1102N isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, yüksek çözünürlüklü ekran, dev batarya ve 5G desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
ZTE Pad X1102N Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Unisoc T8100
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 7.670 mAh
- Hızlı Şarj: 21W
- Ses: Dört hoparlör
- İşletim Sistemi: Android 15
- Boyutlar: 257 x 168 x 7,65 mm
- Ağırlık: 522g
11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ZTE Pad X1102N, LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 257 x 168 x 7,65 mm boyutlarında ve 522 gram ağırlığında olan tablet 5G teknolojisini destekliyor. Cihazda ayrıca dört adet hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi mevcut.
Tablet gücünü Unisoc T8100 işlemcisidnen alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ZTE Axon 50'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Tablette 7.670 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz ayrıca 21W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka tarafında 13 megpaiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 5 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
ZTE Pad X1102N Fiyatı
ZTE'nin bütçe dostu Android tableti Pad X1102N 899 ziloti (10.668 TL) fiyat etiketiyle Polonya'da satışa sunuldu. Tablette yalnızca gri renk seçeneği mevcut. Çok şık bir tasarıma sahip olan tabletin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.