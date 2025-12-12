16 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

vivo'nun merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli S50 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo S50'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 12GB ve 16GB LPDDR5x

12GB ve 16GB LPDDR5x Depolama: 256GB ve 512GB UFS 4.1

256GB ve 512GB UFS 4.1 Batarya Kapasitesi: 6.500mAh

6.500mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto Sony IMX882 kamera + 8 MP üçüncü kamera

50 MP ana kamera + 50 MP telefoto Sony IMX882 kamera + 8 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo S50, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunuyor.

vivo s50 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

vivo S50'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S30'un 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.699 yuan (16.340 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S50'nin ise 2.800 yuan (16.952 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

vivo S50 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun uygun fiyatlı Android telefonu S50, 15 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonn tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ön kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkan vivo S30, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.