Zuckerberg: Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Her Şeyi Dijitale Dönüştürecek

Mark Zuckerberg, arttırılmış gerçeklik ile ilgili oldukça ilginç açıklamada bulundu. Facebook CEO'su Zuckerberg, herkesin artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü taktığı bir gelecekte dijital hologramların televizyon, kitap ve daha birçok fiziksel ögenin yerini alabileceğini söyledi. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Zuckerberg'in Artırılmış Gerçeklik Açıklaması Dikkat Çekti

97 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin insanları listesinde beşinci sırada yer alan Mark Zuckerberg, artırılmış gerçeklik gözlüğünün gelecekteki yerine dair düşüncelerini söyledi. Zuckerberg, tüm insanların artırılmış gerçeklik gözlüğü taktığı bir gelecekte dijital hologramların kitap, televizyon, tablo ve hatta heykelin yerini alabileceğini ifade etti.

Hayatımızdaki pek çok ögenin aslında fiziksel olması gerekmediğini belirten Facebook CEO'su Zuckerberg, AR gözlüğünün olduğu bir dünyada fiziksel şeylerin oldukça kolay bir şekilde dijital holograma dönüşebileceğini bildirdi.

Herhangi bir medya, sanat ve televizyon ekranının gelecekte fiziksel olarak var olmasına gerek kalmayacağını ifade eden Zuckerberg, bugün fiziksel olan şeylerin gelecekte bir uygulama üzerinden duvara yansıtılabileceğini söyledi.

37 yaşındaki Zuckerberg, sanat, televizyon, kitap, heykelin yanı sıra kıyafetlerin de dijitale dönüşeceğini ifade etti. Giyimin nasıl dijital olacağı sorusunu yanıtlayan ünlü iş insanı, dijital kıyafetlerin insanlar için değil, avatarlar için olacağını belirtti. Sanal karakterlerin için dijital kıyafetler günümüzde de bulunuyor. İnsanlar belirli bir ücret karşılığında sanal karakterlerine yeni kıyafetler alabiliyor.

Fransa'nın Paris şehrindeki VivaTech konferansına video konferans aracılığı ile katılan Zuckerberg'a göre günümüzde fiziksel olan ürünlerin dijitale dönüşmesi, insanların üretim konusunda daha yaratıcı olmasına olanak sağlayacak.

Zuckerberg tarafından aktarılan bilgilere göre sanal ürünler bir gün Facebook uygulama mağazası üzerinden satılmaya başlanacak. Bu uygulamalara Facebook yapımı AR gözlükler kullanılarak erişilebilecek. Yapılan açıklamaya göre Facebook tarafından geliştirilen AR gözlüğü maliyetine satılacak. Böylece gözlüklerin kullanım oranının artması hedeflenecek.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya katılıyor musunuz? Sizce artırılmış gerçeklik gözlükleri, günümüzde fiziksel olan heykel, kitap, televizyon ve daha birçok şeyi gelecekte dijitale dönüştürebilir mi? AR gözlüklerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.