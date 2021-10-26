Zuckerberg: Facebook'un Geleceğini Gençlerde Görüyorum

Zuckerberg Facebook'u gençlere yönelik bir şirket haline getirmek istediğini dile getirdi. Facebook CEO'su verdiği demeçte metaverse ve genç yetişkin kullanıcılara dikkat çekti.

Facebook'un gençler ve genç kullanıcılardaki önemli düşüşler konusunda hissedarlarını yanılttığına dair raporların ortasında Mark Zuckerberg, şirketin "genç yetişkinlere hizmet etmeyi" birinci önceliği haline getirmek istediğini söyledi.

Bunu yapmak için şirket, Facebook ve Instagram uygulamalarında önemli değişiklikler yapmayı ve bir "metaverse" vizyonunu oluşturmak için milyarlarca dolar harcamayı planlıyor.

TikTok ve iMessage'ın artan rekabetinden bahseden Zuckerberg, şirketin daha yaşlı kullanıcılar pahasına olsa bile 18 ila 29 yaş arasındaki "genç yetişkin" kullanıcıları kazanmak için daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Şirketin üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında konuşan Zuckerberg, TikTok rakibi Reels özelliğinin “Hikayeler kadar önemli” olacağını dile getirdi.

Zuckerberg, "Ayrıca videoya daha fazla yönelmek ve Reels'i deneyimin daha merkezi bir parçası haline getirmek için önümüzdeki yıl Instagram ve Facebook'ta önemli değişiklikler yapmayı umuyoruz." dedi.

Zuckerberg Facebook için gençlere güveniyor

Gençleri birincil öncelik haline getirmek için şirketin yeniden donatıldığını ifade eden Facebook CEO'su, değişimin aylar değil yıllar alacağını ekledi.

Genç kullanıcı sorunu özellikle şirket için endişe verici. Bir muhbirin Facebook'un gençlerin ruh sağlığına ilişkin dahili araştırması hakkındaki açıklamaları, çocuk güvenliği hakkında bir dizi Kongre oturumuna ve fotoğraf paylaşım uygulamasının en savunmasız kullanıcılarından bazılarına nasıl zararlı olabileceğine dair bir manşet dalgasına yol açtı.

Aynı zamanda diğer dahili belgeler, Facebook ve Instagram'ın yıllardır gençler ve genç yetişkinler arasındaki etkileşimde önemli düşüşlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Zuckerberg, şirket için bir diğer önemli önceliğin “metaverse” vizyonunu oluşturmak olacağını söyledi. Şirketin adını artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe yeni odağını yansıtacak şekilde değiştireceğine dair haberler hakkında yorum yapmadı, ancak şirketin bu alanda önemli hedefleri olduğunu açıkça belirtti.

Şirket ayrıca yaptığı açıklamada, ileriye dönük olarak iki finansal durumu raporlayacağını söyledi: biri Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı içeren uygulama ailesi için; ve diğeri ise artırılmış ve sanal gerçeklik çalışmalarını denetleyen Reality Labs bölümü için.

Facebook yaptığı açıklamada, Reality Labs'e yaptığı yatırım nedeniyle 2021 karının 10 milyar dolar azalacağını ve şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde yalnızca AR ve VR harcamalarını artıracağını söyledi.