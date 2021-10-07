Mark Zuckerberg, Facebook Muhbirinin İddiasına Yanıt Verdi

Mark Zuckerberg Facebook muhbirine karşı açıklamalarda bulundu. Eski Facebook çalışanının ortaya attığı bazı iddialar, Facebook'un sadece kar etmeyi düşündüğünü dile getiriyordu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na, eski Facebook çalışanı Frances Haugen'in ifadesinin ardından, şirketini savunan yeni bir bildiri verdi.

Facebook yöneticisi, Philip Morris ve RJ Reynolds gibi şirketlerin 20. yüzyılın son on yılında yaptığı argümanların aynısını ileri sürerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haugen, Facebook'un kullanıcılarının refahı yerine kar etmeyi seçtiğini ve bunu kanıtlamak için on binlerce gizli dahili belgeyi çaldığını savunuyor. Haugen Salı günü bir Senato alt komitesine, işin Zuck'ta sona erdiğini ve eğer gerçekten isterse, ürünü insanlık için daha iyi hale getirebileceğini söyledi.

Mark Zuckerberg Facebook muhbirine ne dedi?

CEO Zuck ise muhbirin ifadesinin "mantıksız" olduğu ve "Facebook'un iyi işinin yanlış karakterize edildiği" konusunda ısrar ediyor. Milyarder, şirketin kaliteli bir deneyim sunduğunu ve bu nedenle milyarlarca insanın ürünlerini sevdiğini söylüyor:

"Kar etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız. Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. Zararlı içerikle savaşmayı umursamasaydık, o zaman neden bu işe kendini adamış diğer tüm şirketlerden, hatta bizden daha büyük olanlardan çok daha fazla insanı istihdam edelim? İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum."

Facebook yöneticisinin Big Tobacco (büyük sigara endüstrisi) tarzında bir örnek vermesi şaşırttı. Big Tobacco, sigaraların daha 1950'lerde zararlı olduğunu biliyordu. Ancak 1990'lara kadar kamuoyunda nikotinin güvenli olduğu ve bağımlılık yapmadığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Sosyal medya uzmanları da Facebook'un aynı şeyi yaptığına inanıyor.

"Sonuçlarımızı gizlemek isteseydik, şeffaflık ve yaptıklarımız hakkında raporlama için neden endüstri lideri bir standart oluşturalım ki?" diyerek sosyal medyayı yönetmediklerini dile getiren CEO Zuck, bu iddiaların altından kısa sürede kalkamayacak gibi gözüküyor.

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