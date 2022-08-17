Poppy Playtime Chapter 2 APK

Mobil oyuncuları karanlık bir dünyaya götüren Poppy Playtime Chapter 2, gerilim dolu anlara ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MOB Games'in ilgiyle oynanan aksiyon ve korku oyunu Poppy Playtime ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Oyuncuları, oyuncak fabrikasına götürerek aksiyon ve korku dolu anlar yaşamalarını sağlayan geliştirici ekip, oyunun ikinci bölümünü de duyurdu. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanan Poppy Playtime, 2021 yılında Steam ve Google Play üzerinde görücüye çıktı. Hem Steam'de hem de Google Play üzerinde epey sevilen oyun, aldığı geri bildirim ve indirme oranlarıyla başarısını gözler önüne de serdi. Geliştirici ekibin ilk oyunu olarak karşımıza çıkan Poppy Playtime, lansmanından yaklaşık 7 ay sonra da ikinci bölümünü oyuncular ile paylaştı. Ana oyun Steam ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak indirilip oynanırken, Poppy Playtime Chapter 2 ise ücretli olarak oyuncular ile buluştu.

Poppy Playtime Chapter 2 Özellikleri

Aksiyon ve gerilim yüklü sahneler,

Birbiriyle bağlantılı çeşitli bulmacalar,

Ana oyunun içeriğinden 3 kat daha fazla içerik,

Tek oyunculu bir oynanış,

Hikaye bazlı,

Çeşitli görsel efektler,

Gerilim yüklü ses efektleri,

Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanabilen Poppy Playtime Chapter 2'de oyunculara epey geniş bir içerik yapısı sunuluyor. Ana oyunun 3 katı büyüklüğünde içerikleri ile oyunculara korku dolu anlar yaşatacak olan ikinci bölüm, yine geniş bir kitleyi peşinden sürükleyecek gibi görünüyor. Lansmana çıktığı günden bu yana Steam ve Google Play üzerinde olumlu yorumlar alan oyun, başarısını da gözler önüne sermiş oluyor. Oyuncuları korku dolu bir oyuncak fabrikasına götüren genişleme paketi, gerilim dolu yapısı ile oyunculara sürükleyici bir hikaye sunuyor. Oyuncular korkunç oyuncaklardan kaçarak, bu fabrikadan kurtulmaya çalışmak için mücadele edecekler. Çok sayıda bulmacaya da sahip olan oyun, internet gerektirmeden tek oyunculu olarak oynanıyor. Gerçeklikten uzak bir yapıda oynanan oyun, çeşitli ses efektleri ile aksiyon ve gerilim dolu sahneleri destekliyor.

Poppy Playtime Chapter 2 İndir

Oyunun ikinci bölümü ücretli olarak lansmana çıktı. Android oyuncuları için Google Play üzerinde yayınlanan ikinci bölüm, bilgisayar oyuncuları için de Steam üzerinde satışlarına devam ediyor. Ana oyuna oranla 3 kat daha zengin bir içeriğe sahip olan yapım, başarılı gidişatına devam ediyor.