BMX Streets, sokak sürüşünü gerçekçi bir şekilde oyunculara sunan bir bisiklet simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünyada geçen serbest stil ekstrem bisiklet simülatörü olan BMX Streets, sokak sürüşünün özünü parkmaklarınızın ucuna getiriyor. Gerçekçi fizik yapısı ile birlikte mükemmel bir simülasyon oyunu olan BMX Streets'te, kendi tarzınızı oluşturun ve akrobatik hareketler yapın. Oyundaki tüm imkanları kullanabilir, bisikletinizle her şeyi yapabilir ve açık dünyada sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Oyunu oynarken, geliştiricilerin mükemmel bir kontrol dengesi yarattığını görebilirsiniz. Oyun içerisinde bisikletinizin tam kontrolü resmen sizin elinizde olacak ve hayal gücünüzdeki şeyi tam olarak ifade edebileceksiniz.

Gerçekçi kontrolleri her ne kadar göz önüne çıksa da, oyunun bir diğer güzel yanı ise istediğiniz her yerde sürüş deneyimi yaşayabilmeniz olacaktır. Evlerin çatısında, bahçelerde, pistlerde veya istediğiniz herhangi bir lokasyonda çılgın hareketlerinizi sergileyebilirsiniz.

BMX Streets İndir

Kendi tarzının en büyük göstegesi bindiğinizin bisiklettir. Bu nedenle kendi bisikletinizi tasarlamalı ve aksesuarlar eklemelisiniz. BMX Streets içerisindeki açacağınız her bisiklet parçası, özelleştirmelerde çok büyük katkı sağlayacak. Kilidini açtığınız parçları kullanarak hayalinizdeki bisikleti oluşturun ve güzel görünüm vermekle kalmayıp performansa da etki edin.

Çeşitli zorluklar, fizik tabanlı sürüş, çevrimiçi mod, puan yarışları ve daha birçok özellikle karşımıza çıkan BMX Streets'i indirerek, siz de arkadaşlarınızla gerçekçi bisiklet keyfi yaşayabilirsiniz.

BMX Streets Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8 +

İşlemci: CPU: 2,5 GHz çift çekirdekli i5 veya üstü ,

, Bellek: 6GB RAM

Ekran Kartı: GTX 950 veya üzeri

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.