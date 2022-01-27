Farming Simulator 19 ile gerçekçi bir çiftçilik deneyimi yaşayacak, tarla ekip biçebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllardır bilgisayar ve mobil platformda karşımıza çıkan Farming Simulator serisi günümüzün en gerçekçi çiftçilik deneyimini sunmaya devam ediyor. Her yıl birbirinden farklı yenilikler ile karşımıza çıkmaya devam eden yapım, alanında rakip tanımadan milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Serinin en çok satan oyunları arasında yer alan Farming Simulator 19 kısaca FS 19 günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Peki FS 19 nasıl indirilir?

Giants Software tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan Farming Simulator 19, 2018 yılında piyasaya sürüldü. Steam üzerinde kısa süre içerisinde milyonlarca adet satmayı başaran başarılı çiftçilik oyunu, oyuncular tarafından da epey beğenildi. Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım farklı oynanış modlarına da bünyesinde yer veriyor. Türkçe dahil olmak üzere 18 farklı dil desteğine sahip olan oyun, bünyesinde dünyaca ünlü markalarında çiftçilik araçlarına yer veriyor.

FS 19 Özellikleri

CLASS, John Dere, New Holland, Challenger, Massey Ferguson, Valtra, Krone ve pek çok markanın çiftçilik araçları,

Tek oyunculu ve gerçek oyunculu modlar,

Çoklu olarak 16 farklı oyuncunun birlikte çiftçilik yapması,

Domuz, inek, koyun gibi farklı hayvanlar,

Devasa açık dünya,

Amerika ve Avrupa’nın en geniş çiftliğini hayata geçirmeye çalışacağımız oyun içerinde pamuk ve yulaf gibi farklı türde bitkilerde ekip biçebileceğiz. Güncel teknoloji ile yenilenen çiftçilik araçlarını da kullanma deneyimi yaşayacağımız oyunda serinin gelmiş geçmiş en geniş içeriklerini de deneyimleme fırsatı bulacağız.

FS 19 İndir

Steam üzerinde uygun fiyat etiketi ile satışlarını artırmaya devam eden çiftçilik oyunu, Steam üzerinden çoklu oynamaya da izin veriyor. Gerçek zamanlı olarak arkadaşlarımızla çiftçilik yapabileceğimiz gibi oyun içerisinde yardımlaşarak da işlerimizi daha hızlı yapabileceğiz.

Farming Simulator 19 Sistem Gereksinimleri