JudgeSim'de, davaları inceleyin, suçluları tespit edin ve en doğru cezayı vererek sonuçlandırın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Suçların her zamankinden daha fazla olduğu Muz Cumhuriyeti'nde, bir yargıç olarak adavaları çözün ve yasaya uygun bir şekilde ceza verin. Temelde 2D bir metin tabanlı simülasyon oyunu olan JudgeSim, sürükleyici bir yapıya sahip olmakla birlikte oyunculara gizemli anlar da yaşatmaktadır.

Davaları okuyun, tüm delilleri dikkatle inceleyin, sanıklarla konuşun ve kimin suçlu olduğunu öğrenmeye çalışın. İlk davalar her zaman kolay olacaktır. Lakin işler gittikçe zorlaşacak ve davaları çözmek uzun zamanınızı alacaktır.

Vereceğiniz her karar ve sonuçlandırdığınız her dava, hikayenin sonundaki finali de etkileyecektir. Bunu bilerek kararlarınızı verin ve kendinizi koruyun.

JudgeSim İndir

Her ne kadar hukukun olduğu bir ülke gibi gözükse de, aslında insanlar tarafından pek de önemsenmeyen bir kavramdır. Başınıza bir şey gelmeyeceğinden emin olmalı, rüşvetler ve tehditlerle mücadele etmelisiniz.

Siz de JudgeSim indirin ve bir yargıç olarak davalarda en doğru kararı vermeye çalışın!

JudgeSim Sistem Gereksinimleri