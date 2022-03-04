Yılların eskitemediği oyun OMSI 2 ile gerçekçi bir araç kullanma deneyimi yaşayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fernbus Coach Simulator, Tourist Bus Simulator ve World of Subways gibi oyunların yayıncısı olan Aerosoft GmbH, yine oyuncuların yüzünü güldürüyor. Oyunculara gerçekçi bir otobüs simülasyon deneyimi olan OMSI 2’yi sunan ünlü yayıncı yine beklentileri karşılamayı başardı. 2013 yılında yayınlanan ve günümüze kadar başarılı grafikler çizerek gelmeyi başaran oyun, gerçekçi atmosferi ile oyuncuların beğenisini kazanıyor. Gece ve gündüz döngüsünün de yer aldığı oyun içerisinde, birbirinden farklı otobüsü sürme fırsatı elde edecek olan oyuncular, farklı kamera açıları ile oyunun tadını çıkarabilecekler.

Yapım MR-Software GbR tarafından geliştirilirken sadece Windows platformu üzerinde oynanabiliyor. Steam üzerinde lansmana çıktığı günden bu yana başarılı satışlara imza atan simülasyon oyunu tek oyunculu bir oynanışa sahip.

OMSI 2 Özellikleri

Tek oyunculu,

Birbirinden farklı otobüs türleri,

İngilizce, Almanca ve Fransızca dil seçenekleri,

1986 ile 1994 arası çift katlı otobüsler,

Gerçekçi grafik açıları,

Kaliteli ses efektleri,

Gerçekçi animasyonlar,

Farklı güzergahlar,

Özelleştirilebilir pek çok farklı içerik,

Birbirinden farklı çift katlı otobüslere sahip olan oyunda oldukça kaliteli ses efektleri de yer alıyor. Oyunculara gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici bir oynanış dünyasını sunan yapım içerisinde, 1986 ile 1994 model arası otobüsler yer alıyor. 2013 yılında yayınlanmasına rağmen günümüzde hala düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden yapım, aldığı bu güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Yapım içerisinde MAN gibi markaların çift katlı araçları gerçekçi ses efektleri eşliğinde oyuncuları büyüleyici bir dünyaya götürecek.

Oyun içerisinde Türkçe dil desteği ne yazık ki yer almıyor. İngilizce, Almanca ve Fransızca dil seçeneklerine sahip olan oyun özelleştirilebilir pek çok içeriği de bünyesinde bulunduruyor. Oyuncular birbirinden farklı duraklardan aldıkları yolcuları gitmek istedikleri yerlere götürecek ve gelir elde edecekler. Elde ettikleri bu gelirler ile de yeni otobüsler alabilecek ve yeni güzergahlar da bu otobüsleri sürme fırsatı elde edecekler.

OMSI 2 İndir

OMSI 2’yi bilgisayarlarında oynamak isteyen oyuncular öncelikle oyunu Steam üzerinden satın almaları gerekiyor. Oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan oyun, Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendiriliyor.

OMSI 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7/8

İşlemci: 2.6 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce or comparable AMD with minimum 512 MB

DirectX: Sürüm 9.0c

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7/8

İşlemci: Dual core processor with 2.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce or comparable AMD with 1024 MB

DirectX: Sürüm 9.0c