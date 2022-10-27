Programlama öğrenmek için Java öğrenme uygulaması CodeGym: learn Java, mobil üzerinden programlama dili öğretiyor.

Abdullah Yılmaz - 43 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün vazgeçilmez mesleklerinden biri olan yazılım ve programlama artık hemen hemen her meslekte mevcuttur. Bu nedenle gencinden yaşlısına kadar birçok insan yazılım öğrenmeye çabalamaktadır.

Ancak kimi insanlar yetersiz donanım sebebiyle yazılım öğrenememektedirler. Bu nedenle mobil cihazlar üzerinden yazılım öğrenmek isteyen birçok kişi bulunmakta. Mobil cihazlarda yazılımı öğretecek programlar arasında CodeGym: learn Java'da bulunmaktadır.

CodeGym: learn Java İndir

Yazılım öğrenmeniz için gerçekten de bir bilgisayara ihtiyacınız olabilir ancak mobil cihazlar üzerinden yardımcı uygulamalar ile yazılım öğrenebilirsiniz bu uygulamalardan biri olan CodeGym: learn Java cihazınızda indirip kurduktan sonra 1200 görev ve 600 dersten oluşan eğitimi tamamlayıp Java programlama dilini öğrenebilirsiniz.

Uygulama sizi kod yazmanızı kod düzeltmenizi bir küçük de olsa projeler yapmanız istemektedir kodlama alıştırması yapmak için birebir uygulamalardan biri olan CodeGym: learn Java bu sayede yanınızda bilgisayarınızın olmadığı zaman da kodlama öğrenmenizi olarak tanımaktadır.

Ayrıca uygulama yazdığınız kodlara incelemeye gönderip geribildirim almanıza da olanak sağlamaktadır. Kodlama öğrenme de en çok yarar sağlayan uygulamalardan biri de geribildirimdir. Bu sayede yaptığınız hataları görebilir ve düzeltebilirsiniz.

Her an yazılım öğrenebileceğiniz uygulama dersler ve görevleri 10 seviyeden oluşmaktadır. Uygulamanın iddia ettiğine göre oyun oynayarak kodlama öğrenmenizi fayda sağladığını söyleyebiliriz ancak bu durum tartışılabilir. Siz de kodlama öğrenmek için bir mobil uygulama arıyorsanız bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz.