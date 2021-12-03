Gerçek Çelik APK, robot dövüşleri üzerine Real Steel filminin resmi mobil oyunu. Robot boks oyunu ücretsiz indirilebilir.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek Çelik APK, Android Google Play Store’da en çok indirilip oynanan robot boks oyunu.

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Real Steel evreninin egemenliği için verilen savaşta Atom, Zeus, Noisy Boy ve en sevdiğiniz robotlara katılın. Bu heyecan verici aksiyon dövüş oyunu Robot Boxing & Brawler, 100 yılı aşkın robot dövüşünden gelen kahramanca hikaye anlatımını ve muhteşem aksiyonu mobil cihazlara getiriyor. Liderler tablosunda zirveye çıkın, Şampiyon unvanını alın ve Dünya Robot Boks Şampiyonu olarak en üst seviyeye çıkın. Karşı liglerde ve global turnuvalarda kazanın. Devasa robotların güçlü yumruklar attığı boksun geleceğinde büyük başarılar elde edin. Dünya şampiyonluğu kemerleri kazanmak, kupaları toplamak, arkadaşlarınızı nakavt etmek için ölümcül darbeler, aparkatlar ve özel hareketlerle dövüş stilinizi serbest bırakın.