Gerçek Çelik APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 71.00 MB
- Üretici Reliance Big Entertainment (UK) Private Limited
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Gerçek Çelik APK, robot dövüşleri üzerine Real Steel filminin resmi mobil oyunu. Robot boks oyunu ücretsiz indirilebilir.
Gerçek Çelik APK, Android Google Play Store’da en çok indirilip oynanan robot boks oyunu.
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Real Steel evreninin egemenliği için verilen savaşta Atom, Zeus, Noisy Boy ve en sevdiğiniz robotlara katılın. Bu heyecan verici aksiyon dövüş oyunu Robot Boxing & Brawler, 100 yılı aşkın robot dövüşünden gelen kahramanca hikaye anlatımını ve muhteşem aksiyonu mobil cihazlara getiriyor. Liderler tablosunda zirveye çıkın, Şampiyon unvanını alın ve Dünya Robot Boks Şampiyonu olarak en üst seviyeye çıkın. Karşı liglerde ve global turnuvalarda kazanın. Devasa robotların güçlü yumruklar attığı boksun geleceğinde büyük başarılar elde edin. Dünya şampiyonluğu kemerleri kazanmak, kupaları toplamak, arkadaşlarınızı nakavt etmek için ölümcül darbeler, aparkatlar ve özel hareketlerle dövüş stilinizi serbest bırakın.
- Robot titanları serbest bırakın: 3 metrenin üzerinde 900 kg’dan fazla ağırlığı olan 58 dövüş makineniz. Robot titanlarınız ve hayranların favori süper yıldızları Zeus, Atom, Noisy Boy ve Twin Cities efsaneleri dahil.
- Arkadaşlarınızla gerçek zamanlı savaşın: Canlı yerel WiFi ve Bluetooth çok oyunculu modunda gerçek benliğinizi serbest bırakın ve kazanma anının keyfini çıkarırken övünme hakları kazanın.
- Heyecan verici mücadeleleri kazanın: Tüm kategori şampiyonu olmak için kariyer, çok oyunculu ve yeni kazanan tüm modları alır’ı oynayın.
- Gerçek sporu deneyimleyin: En sevdiğiniz spor robotlarından oluşan bir takım kurun ve büyüleyici arenalar ve stadyumlarda efsanelere meydan okuyun.
- Birebir ve Canlı etkinlikler: Arkadaşlarınıza meydan okuyun ve global etkinliklerde savaşın. Global liderlik tablosunda öncülük edin.
- Şampiyonunuzu geliştirin ve renklendirin: Robotunuzun daha güçlü, daha hızlı ve daha acımasız olması için savaşın ve geliştirin. Robotunuzu renklendirin, kendinizi ifade edin ve mağazada eğlenin.
- Zaferlerinizi gösterin: Mücadeleleri kazanın ve başarılarınızı yepyeni kupa odasında sergileyin.
- Arenalarda zafer elde edin: Bu hantal ortalama makineleri zar zor alabilen 11 devasa arenada üstünlük kurun.
- İlham verici filmi yeniden yaşayın: Gişe rekorları kıran Real Steel filminin resmi boks oyununu oynayın.
- Gerçek Çelik hayranlarının elit kulübüne katılın: Ücretsiz oyun güncellemeleri, robotlar, özellikler, görünümler, video ipuçları ve fazlasıyla ilgili düzenli haberleri takip edin.