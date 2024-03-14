Beamng Drive APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bi araba yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yılların yarış oyunlarından olan Beamng Drive'ın mobil versiyonu Beamng Drive APK, gerçek hayattan araçları ve bu araçların gerçekçi dinamiklerini içerisinde barındırıyor. Aslında bu oyunun kategorisinin ne olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü, hem araçlarınızla yarışabilir hem de araçların gerçek hayattaki kaza anlarını taklit edebilirsiniz.

Beamng Drive Mobile APK, oynayabileceğiniz adapte edilebilir birçok aracı kütüphanesinde barındırıyor. Araçları sadece alıp kullanmakla kalmayıp, jantlarını, süspansiyonlarını, motorunu ve daha fazlasını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Oyundaki tek eksik özellik, bazı kısımlarda menü sıfırlanmasıdır. Oyun esnasında bazı sıfırlanmalar yaşayabilir ve tekrardan girmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun dışında grafik ve mekanik açıdan düzgün çalışmayan herhangi bir yeri yoktur.

Beamng Drive APK İndir

Beamng Drive, kontrol açısından da çok büyük kolaylık sağlıyor. Ekrandaki sadece ve kullanışlı hareket tuşları sayesinde, rahatlıkla hareket edebilir ve fizik motoru sayesinde gerçekçi bir havaya kapılabilirsiniz. İsterseniz düz yollarda isterseniz de dağlardan aşağıya doğru aracınızı sürün. Üç farklı oyun modundan birini seçerek, kapsamlı olarak istediğiniz her özelliğe ulaşabilirsiniz.

Arabalarınızla kaza yaparak stres atabileceğinizi söylemiştik. Çeşitli engeller kurarak, uçurumlardan atlayarak veya doğrudan bir direğe nişanlayarak araçlarınıza kaza yaptırabilir ve ne hale geleceğini gözlemleyebilirsiniz. Bu özellik ise stres atmak isteyenler için bir numaradır.

Otomobilleri ve yarış oyunlarını seven Android oyuncular için mükemmel bir seçenek olan Beamng Drive APK'yı indirerek, gerçekçi araçların kontrolünü elinize alabilirsiniz.