Kelime Savaşı - Mynet APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,773
- DOSYA BOYUTU 15.00 MB
- Üretici Mynet
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Kelime Savaşı - Mynet APK, android telefonunuzda oynayacağınız bir canlı bilgi yarışı oyunudur.
Kelime Savaşı - Mynet APK ile milyonlarca kişiyle canlı sohbet ederek yarışın! Kelime Savaşı’nda binlerce eğlenceli konu başlığında rakiplerinizle canlı düelloya katılıyorsunuz. İster arkadaşlarınızla ister yeni insanlarla oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir canlı bilgi yarışı oyunudur. Online kelime oyunları, bilgi yarışması oyunları vb. seviyorsanız Mynet Kelime Savaşı APK oyununu kesinlikle oynamalısınız.
Kelime Savaşı Mynet APK İndir
Mynet’in mobil cihazlarda oynanabilen yeni oyunu Kelime Savaşı, online kelime bulma, kelime türetme, kelime arama oyunlarından keyif alanların hoşuna gidecek bir oyun. Android telefonunuza ücretsiz indirip profilinizi oluşturmanızın ardından milyonlarca “gerçek” kişiye karşı yarışmaya başlıyorsunuz. Farklı konu başlıkları mevcut. Sorular tekrarlamadığı gibi her güncellemeyle soru kapasitesi artırılıyor. Teke tek yarışıyorsunuz ve soruları yanıtlarken çok hızlı olmanız gerekiyor. Size yöneltilen bir soruyu kabul etmeme/soruyu değiştirme şansınız da var ancak bunun için birkaç altın harcamanız gerekiyor. Ayrıca oynadıkça enerjiniz tükeniyor. Oyun içi videoları izleyerek altın kazanma şansınız var ama enerji için belli bir süre beklemeniz ya da gerçek para harcamanız gerekiyor.
Kelime Savaşı - Mynet APK Özellikleri
- Canlı bilgi yarışı
- Binlerce eğlenceli soru
- Savaşı kazan, altınları topla
- Gerçek arkadaşlarınla yarış
- Yeni insanlarla tanış
Kelime Savaşı - Mynet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 480
- DOSYA BOYUTU 32.00 MB
- Üretici Mynet
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Kelime Savaşı - Mynet İndir (iOS): Kelime Savaşı oyununu iPhone'unuza indirin, kelime düellolarına katılın!
Kelime Savaşı - Mynet indirin ve milyonlarca oyuncuya karşı kelime düellolarına girin! Mynet’in iOS için indirmeye açtığı gün App Store’da 1. sıraya yükselen, kelime bulmaca oyunları arasında en iyisi Kelime Savaşı’nda binlerce eğlenceli soru sizi bekliyor! İster yeni insanlarla tanışıp yarışın, isterseniz de arkadaşlarınızla yarışın. Online kelime oyunları, bilgi yarışmalarını seviyorsanız Mynet Kelime Savaşı oyunu da hoşunuza gidecek. Kelime Savaşı oyunu iOS için de ücretsiz, hemen iPhone’unuza indirin düellolara katılın.
Mynet’in mobil platforma özel yeni oyunu Kelime Savaşı, rakiplerinizle canlı sohbet ederek yarışabileceğiniz bir bilgi yarışması. “Kaç pasta türü biliyorsun?”, “Bir şarküterinden neler satın alabilirsin?”, “Kaç ada ülkesi sayabilirsin?” bunlar gibi binlerce eğlenceli konu başlığını keşfedip gerçek kişilerle canlı düelloya katılıyorsunuz. Teke tek yarıştığınız oyunda süre önemli. Soruları bilmek kadar hızlı ve doğru yanıtlamak da önemli. Ekstra zamana ihtiyacınız olursa zaman jokerinizi kullanabilirsiniz ama bunların sınırlı olduğunu ve ileride zor kazanacağınızı unutmayın.
Kelime Savaşı - Mynet iOS iPhone Oyunu Özellikleri
- Gerçek oyunculara karşı yarışın
- Savaşı kazanın ve altınları toplayın
- Binlerce eğlenceli konuyu keşfedin
- Yarıştan kopmayın, istediğiniz zaman joker kullanın
- Her saniyenin önemi var, zamana ihtiyacınız varsa zaman jokerini kullanın