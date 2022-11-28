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Kelime Savaşı - Mynet APK

Kelime Savaşı - Mynet APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 10,773
  • DOSYA BOYUTU 15.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Mynet
  • İndir

Kelime Savaşı - Mynet APK, android telefonunuzda oynayacağınız bir canlı bilgi yarışı oyunudur.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Kelime Savaşı - Mynet APK ile milyonlarca kişiyle canlı sohbet ederek yarışın! Kelime Savaşı’nda binlerce eğlenceli konu başlığında rakiplerinizle canlı düelloya katılıyorsunuz. İster arkadaşlarınızla ister yeni insanlarla oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir canlı bilgi yarışı oyunudur. Online kelime oyunları, bilgi yarışması oyunları vb. seviyorsanız Mynet Kelime Savaşı APK oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Kelime Savaşı Mynet APK İndir

Mynet’in mobil cihazlarda oynanabilen yeni oyunu Kelime Savaşı, online kelime bulma, kelime türetme, kelime arama oyunlarından keyif alanların hoşuna gidecek bir oyun. Android telefonunuza ücretsiz indirip profilinizi oluşturmanızın ardından milyonlarca “gerçek” kişiye karşı yarışmaya başlıyorsunuz. Farklı konu başlıkları mevcut. Sorular tekrarlamadığı gibi her güncellemeyle soru kapasitesi artırılıyor. Teke tek yarışıyorsunuz ve soruları yanıtlarken çok hızlı olmanız gerekiyor. Size yöneltilen bir soruyu kabul etmeme/soruyu değiştirme şansınız da var ancak bunun için birkaç altın harcamanız gerekiyor. Ayrıca oynadıkça enerjiniz tükeniyor. Oyun içi videoları izleyerek altın kazanma şansınız var ama enerji için belli bir süre beklemeniz ya da gerçek para harcamanız gerekiyor.

Kelime Savaşı - Mynet APK Özellikleri

  • Canlı bilgi yarışı
  • Binlerce eğlenceli soru
  • Savaşı kazan, altınları topla
  • Gerçek arkadaşlarınla yarış
  • Yeni insanlarla tanış