Harika deneyim sunan bir kelime oyunu

Murat İşçi - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kelime Sörfü, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak dikkat çekiyor.

Bağımlılık yapıcı etksiyle dikkatimizi çeken Kelime Sörfü, kelimeleri bularak ve eşleştirerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Bilgilerinizi sınayabileceğiniz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kelime blokları içerisine saklanmış kelimeleri bulabileceğiniz, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve yeni kelimeler türetebileceğiniz oyunda zevkli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Standart kelime oyunlarından sıkılanlar için daha eğlenceli ve sürükleyici olduğunu iddia eden oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. İpuçlarını da kullanarak kendinizi geliştirebileceğniiz oyunda lider olmak için mücadele ediyorsunuz.

Kelime Sörfü APK Özellikleri

Birbirinden farklı kelimeler,

Benzersiz bulmacalar,

Basit arayüzler,

Zengin içerik,

Renkli içerik,

Birbirinden farklı bulmacalara ev sahipliği yapan Kelime Sörfü, basit içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunuyor. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan oyun günümüzde düzenli olarak güncellemeler almasa da birbirinden farklı bulmacalar ile sürükleyici bir oynanış sunuyor. Bağımlılık yapıcı derece de eğlenceli bir oynanışa sahip olan yapım, bulmaca oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor. Dileyen oyuncular yapımı hemen indirip tadını çıkarmaya başlayabilirler.

Kelime Sörfü APK İndir

Kelime Sörfü oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yapım Android platformunun yanı sıra iOS platformudna da ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.