Kelimelik, dünyaca ünlü Scrabble oyunun Türkçe versiyonu olarak Android cihazlarımızdan oynayabileceğimiz keyifli bir kelime oyunudur.

Barış YANIK - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kelimelik, dünya üzerinde milyonlarca kişinin pynadığı Scrabble oyununun Türkçe versiyonu. Android cihazlarınız üzerinden ister oyundaki binlerce oyuncuya karşı isterseniz arkadaşlarınız ile karşılıklı olarak oynayabilirsiniz. Android platformunun yanı sıra iOS platformu için de ücretsiz olarak yayınlanan Kelimelik ile birbirinden farklı bulmacaları çözebilecek, eğlenceli anların tadını çıkarabileceksiniz. Rangerenk grafik açılarına ek olarak birbirinden farklı alanlarda bulmacalar sunan oyun, geniş kitleler tarafından oynanıyor.

Kelime becerinizi göstermek için en ideal platform olan Kelimelik oyunu ile saatlerce güzel vakit geçirebilirsiniz. Bildiğiniz kelime oyunları gibi verilen harfleri kullanarak oyun tahtası üzerinde keliemeler üretmeye çalışacağınız oyunda dikkat etmeniz gereken önemli noktalaran biri ekstra puan veren kareler. Bu kareleri kullanarak daha yüksek puan alabileceğiniz keliemeler üretip rakiplerinizi kolayca yenebilirsiniz.

Kelimelik APK Özellikleri

Hesabınıza birden fazla cihaz ile bağlanarak oyunlarınıza istediğiniz yerden devam edebilirsiniz.

Rastgele oyuncular veya Facebook hesabınız ile giriş yaparak arkadaşlarınız ile birlikte oyun oynayabilirsiniz.

Oyun oynarken karşınızda kişi ile sohbet ederek yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Oyunlarda çıkan bonuslar sayesinde fazladan puan alabilirsiniz.

Daha önce oynadığınız oyunları listeden görüntüleyerek, dilerseniz oynadığınız kişilere tekrar oyun isteği yollayabilirsiniz.

Online olmasanız bile gelen bildirimler ile oyun sırası size geçtiğinde veya oyunu kazanıp kaybettiğinizde hemen haberiniz olur.

Kelimelik APK İndir

Kelime oyunlarını seviyor ve kendinize bu alanda güveniyorsanız veya kelime oyunlarına başlamak ve ustalaşmak istiyorsanız Kelimelik uygulaması tam size göre. Hemen ücretsiz olarak indirerek biran önce oynamaya başlayabilirsiniz. Türkçe olarak oynanan oyun da aksiyon ve gerilimden uzak, eğlenceli bir oynanış atmosferi yer alıyor. Kelime konusundaki becerilerinizi gösterebileceğiniz oyun içerisinde, gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınıza karşı da mücadele edebilirsiniz. Google Play Games hizmetleri sayesinde oyuncuları birbirleri ile yarıştıran yapım, günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.