Kelimelik
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 120,121
- DOSYA BOYUTU 18.00 MB
- Üretici He2 Apps
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Kelimelik, dünyaca ünlü Scrabble oyunun Türkçe versiyonu olarak Android cihazlarımızdan oynayabileceğimiz keyifli bir kelime oyunudur.
Kelimelik, dünya üzerinde milyonlarca kişinin pynadığı Scrabble oyununun Türkçe versiyonu. Android cihazlarınız üzerinden ister oyundaki binlerce oyuncuya karşı isterseniz arkadaşlarınız ile karşılıklı olarak oynayabilirsiniz. Android platformunun yanı sıra iOS platformu için de ücretsiz olarak yayınlanan Kelimelik ile birbirinden farklı bulmacaları çözebilecek, eğlenceli anların tadını çıkarabileceksiniz. Rangerenk grafik açılarına ek olarak birbirinden farklı alanlarda bulmacalar sunan oyun, geniş kitleler tarafından oynanıyor.
Kelime becerinizi göstermek için en ideal platform olan Kelimelik oyunu ile saatlerce güzel vakit geçirebilirsiniz. Bildiğiniz kelime oyunları gibi verilen harfleri kullanarak oyun tahtası üzerinde keliemeler üretmeye çalışacağınız oyunda dikkat etmeniz gereken önemli noktalaran biri ekstra puan veren kareler. Bu kareleri kullanarak daha yüksek puan alabileceğiniz keliemeler üretip rakiplerinizi kolayca yenebilirsiniz.
Kelimelik APK Özellikleri
- Hesabınıza birden fazla cihaz ile bağlanarak oyunlarınıza istediğiniz yerden devam edebilirsiniz.
- Rastgele oyuncular veya Facebook hesabınız ile giriş yaparak arkadaşlarınız ile birlikte oyun oynayabilirsiniz.
- Oyun oynarken karşınızda kişi ile sohbet ederek yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
- Oyunlarda çıkan bonuslar sayesinde fazladan puan alabilirsiniz.
- Daha önce oynadığınız oyunları listeden görüntüleyerek, dilerseniz oynadığınız kişilere tekrar oyun isteği yollayabilirsiniz.
- Online olmasanız bile gelen bildirimler ile oyun sırası size geçtiğinde veya oyunu kazanıp kaybettiğinizde hemen haberiniz olur.
Kelimelik APK İndir
Kelime oyunlarını seviyor ve kendinize bu alanda güveniyorsanız veya kelime oyunlarına başlamak ve ustalaşmak istiyorsanız Kelimelik uygulaması tam size göre. Hemen ücretsiz olarak indirerek biran önce oynamaya başlayabilirsiniz. Türkçe olarak oynanan oyun da aksiyon ve gerilimden uzak, eğlenceli bir oynanış atmosferi yer alıyor. Kelime konusundaki becerilerinizi gösterebileceğiniz oyun içerisinde, gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınıza karşı da mücadele edebilirsiniz. Google Play Games hizmetleri sayesinde oyuncuları birbirleri ile yarıştıran yapım, günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.
Kelimelik
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,213
- DOSYA BOYUTU 16.40 MB
- Üretici He2 Apps
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Kelimelik, dünyanı en popüler kelime oyunu olan Scrabble'ın Türkçe versiyonu olarak iPhone ve iPad'lerimiz ile oynayabileceğiniz eğlenceli bir uygulamadır.
Kelimelik, iPhone ve iPad'lerimiz üzerinden oynayarak oldukça keyifli vakit geçirmemiz sağlayabilecek olan iOS kelime oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en popüler kelime oyunu olan Scrabble'ın yeniden yorumlanmış ve Türkçe versiyonu diyebileceğimiz Kelimelik oyunu çok eğlenceli.
Oyun genel olarak elinizdeki harfleri kullanarak oyun tahtası üzerinde yeni kelimeler üreterek, üretkenliğinizin karşılığını puan olarak almak üzerine kurulu. Tabi oynarken yapacağınız akıllı hamleler ile ekstra puan kazanabilir ve rakiplerinizi yenebilirsiniz. Oyundaki bonus karelerin üzerlerine yazacağınız kelimeler sayesinde çok yüksek puanlara ulaşabilirsiniz.
Oyuna giriş yaptıktan sonra ister rastgele bir oyuncu ile, isterseniz kullanıcı adını bildiğiniz bir arkadaşınız ile isterseniz de Facebook üzerindeki arkadaşlarınız ile hızlıca oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz.
Oyundaki kelimeler için Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü referans olarak alınmış. Hesabınıza birden fazla cihaz üzerinden bağlanarak dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde oyunu oynamak mümkün. Aynı anda 20'ye kadar oyun açarak beklemeden oyun oynama keyfini yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde karşıdaki oyuncular ile sohbet ederek yeni arkadaşlıklar kurabilir ve oyunu oynarken aynı zamanda müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Oynadığınız oyunları listeyebildğiniz Kelimelik uygulamasında, online olmasanız bile gelen bildirimler sayesinde sıranın size geçtiğini yada kazanıp kaybettiğinizi öğrenebiliyorsunuz.
Oyun içerisindeki mağazayı kullanıp Pro üyelik satın alarak reklamların kapanmasını sağlayabilir, ayrınltılı istatistikleri görüntüleyebilir, farklı pro görünüme geçebilir, harf sayacı özelliğini kullanabilir ve aynı anda oyun açma sayısını 50'ye çıkartabilirsiniz.
Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Kelimelik uygulamasını mutlaka indirerek ister arkadaşlarınız ister rastgele oyuncular ile dilediğiniz an oynayarak sınırsız eğlenebilirsiniz.