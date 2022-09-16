Drone dünyasını keşfedecek olan oyuncular, Liftoff: Micro Drones ile heyecan verici anlar yaşayacaklar.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük buluşlarından bir tanesi olan Drone'lar hemen hemen her alanda kullanılıyor. Bazı firmalar Drone'lar ile kargo sevkiyatı yaparken bazı kesimler de yeni nesil Drone'lar ile gökyüzünde yarışlar gerçekleştiriyorlar. Yepyeni Drone modelleri piyasaya çıkmaya devam ederken Drone temalı oyunlarda geliştirilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de Liftoff: Micro Drones olarak karşımıza çıktı. 2021 yılında Steam üzerinde lansmana çıkan yapım, oyunculara kendi Drone'larını geliştirme, özelleştirme ve keşfetme fırsatı veriyor. Bilgisayar platformunda aksiyon, yarış ve simülasyon kategorilerinde listelenen oyun erken erişim oyunu olarak satışlarına devam ediyor.

Liftoff: Micro Drones Özellikleri

Keşfedilebilir içerikler,

3D grafikler,

Drone oluşturma ve özelleştirme,

Çeşitli Drone sınıfları,

Tek oyunculu ve çevrimiçi PvP modları,

İngilizce oynanış,

Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü,

Liftoff Drone Simulations serisinin üçüncü bölümünü karşımıza çıkaran Liftoff: Micro Drones, erken erişim oyunu olarak oynanmaya devam ediliyor. Tam sürüm tarihi henüz belli olmayan ve Steam'de cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun zengin bir içeriğe sahip. Oyunculara hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynama deneyimi sunan Liftoff: Micro Drones, keyifli bir yapıya sahip. Oyunda dünyanın dört bir yanındaki Drone severlere karşı yarışabilecek olan oyuncular, dilerlerse internet bağlantısı olmadan da oyunun tadını çıkarabilecekler. Farklı Drone sınıflarına da sahip olan yapım oyuncuları heyecan verici bir atmosfere götürüyor.

Liftoff: Micro Drones İndir

Lupus Studio tarafından geliştirilen Liftoff: Micro Drones cazip fiyat etiketi ile satışlarını artırmaya devam ediyor. Erken erişim süresince bilgisayar oyuncularını tatmin etmeyi başaran oyun, kısa süreliğine de indirimli fiyat etiketine sahip.

Liftoff: Micro Drones Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

Bellek: 3 GB RAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Recommended to be played with an RC transmitter. Single screen setups recommended. Integrated Intel HD graphics cards not recommended.

Liftoff: Micro Drones Önerilen Sistem Gereksinimleri