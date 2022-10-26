Bir robot olup savaşmaya hazır mısın? Mech Arena oyunu senden rakiplerine karşı mücadele vermeni istiyor!

Abdullah Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınla veya dünyadaki diğer insanlar ile bir takım olup karşı takıma karşı savaşmak istiyorsan ve bu derin mücadelede hünerlerini göstermek istiyorsan, Mech Arena oyununa bir göz atabilirsin. Ölesiye kapışmanın sağlandığı Mech Arena robotların hünerlerini göstermesini istiyor.

Mech Arena indir

5 vs 5 veya 2 vs 2 kapışmaların olduğu oyun birden çok harita ve oyun modu ile karşımıza gelmektedir. Çevrim içi olan oyun aynı zamanda bir puanlama sistemine sahiptir ve en iyi oyuncu siz olursanız tüm dünyadaki kullanıcılar sizin birinci olduğunuzu görecektir.

Zirveye ulaşmak istiyorsan, tek yapman gereken iyi bir strateji kurup takımınla işbirliği yaparak bu mücadelede baş göstermen gerekmekte. 20'den fazla birbirinden farklı harita bulunan oyunda strateji çok önemlidir.

Aynı zamanda rekabetçi modu ile oyunda turnuvalar düzenleyerek birçok oyuncuyu kendinde toplayabilir. Oyun içi satın alımlarında bulunduğu Mech Arena Türkçe dil desteği de mevcut.

Robotların birbirleriyle dövüşmesi ölesiye kapışması en çok ilgi çeken alanlardan biri olmuştur. Turnuva düzenleyebileceğin oyunda birçok silah bulunmaktadır.

Oyunda grafiklerin çok kötü durmadığın şimdiden söyliyelim. Öyle ki bir robot oyunu ve mobil cihazlar için oldukça gayet iyi duruyor. Milyonlarca kişi tarafından oynanan bu oyun aynı zamanda birçok kişi tarafından da olumlu yorum almıştır. Sen de savaşırken takımını yönetmek ve robotların hakimiyetini kurmak istiyorsa Mech Arena oyununu indirebilir ve hünerlerini gösterebilirsin.