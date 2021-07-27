Metal Slug : Commander
- Lisans ÜCRETSİZ
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- Üretici SNK CHINA Co., Ltd.
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Metal Slug : Commander, kart tabanlı askeri strateji - savaş oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor.
Metal Slug : Commander, askeri savaş temalı bir mobil oyun.
Metal Slug : Commander İndir
Son uzay işgalci savaşından bu yana uzun yıllar geçti, savaşın dünyaya getirdiği yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ancak barış kısa sürdü, dünya genelinde yeni bölgesel anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Genel merkez, gelmekte olan yeni tehdide direnmek adına inatçı bir güç yaratmak için dünyanın her yerinden seçkin komutanları bir araya getirdi. Komutan, insanlığın kaderi sizin elinizde.
- Klasik öğeler yeniden oluşturuldu – Klasik roller, klasik sahneler, klasik müzik, Metal Slug’ın önceki nesillerinin eserlerini tekrar ziyaret edin.
- İki hatlı strateji savaşı – Zengin karakter özellikleri, ilginç düzen stratejisi ve birlikte en güçlü komutan olun.
- Dev mekanik koleksiyonu – En güçlü mekanik, süper mekanikleri elde etmek ve tüm düşmanları bitirmek için emrinize dahildir.
- Sıralama eşleşmesi serbest – Kart seviyesi paylaşılır ve çeşitli dizilişleri kolayca deneyimleyebilirsiniz.
- Oynamanın basit ve kolay yolu – Oynanış kolay ve eğlencelidir, saf eğlenceyi deneyimleyin.
- Aynı sunucuda global oyuncular – Dünyanın her yerinden komutanlar önce çıkacak en güçlü birlikleri oluşturmak için bir araya geliyor.