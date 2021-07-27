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Android İçin En İyi 10 Kart Oyunu

Rol yapma oyunlarının atası sayılabilecek olan kart toplama oyunları, her çocuğun oynadığı ve eğlendiği oyunlardan birisidir. Küçükken hangimiz cipslerden çıkan kartları toplayarak birbirimizin kartlarıyla savaştırmadık ki? Biliyorsunuz aslında kart oyunları da rol yapma oyunları gibi aslında masa oyunları olarak ortaya çıkmış oyunlardı.