Çocukluğumuzun hayali olan Nerfler, mobil oyun olarak cihazlarımıza gelmesi binlerce çocuğun gerçekleştiremediği hayali gerçekleştirebilecek gibi gözüküyor.

Abdullah Yılmaz - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok arena'nın bulunduğu ve 3 vs 3 kapışmanın olduğu Nerf: Superblast oyunu farklı silahlar ile büyük bir atmosfer sağlıyor. Takımınızı kurduktan sonra oyunda bulunan 10 jetonu toplamanız ve elinde tutmanız gerekiyor, yoksa oyunu kaybedersiniz.

Ayrıca birçok modu bulunan oyunun 9 rakibe karşı savaşa bilmenize de olanak tanıyor. Çok fazla silahın olduğu Nerf: Superblast, her oyunda olduğu gibi silahlarınızı yükseltilebilir ve rakiplerinizi daha kolay halt edebilirsiniz.

Nerf: Superblast İndir

Farklı arenalarda zamana karşı yarışmanız, puan toplamanız ve rakiplerinizi yenmeniz gerekmektedir. Görünen o ki eğlence doruklarda yaşanacak...

Silahlarınız ne kadar güçlü olursa bir o kadar da rakip öldürebilirsiniz. Ancak, silahları yükseltmenin bir bedeli olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Nerf: Superblast’in birçok oyun modunun bulunması ayrı bir artı puan alabilir. Sadece basit bir şekilde olmuş olsaydı bir süre sonra sıkacağını herkes biliyor. Zaten bu oyundan diğer oyunlar gibi basit bir şey beklemekte olmazdı.

Grafiklerin harika olduğu Nerf: Superblast, indirmeden de adından kendini gösteriyor. Aynı zamanda mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi Nerf oyuna benziyor. Ayrıca karakterlerinizi kıyafetler ile giydirebilir ve bu aksiyona daha da heyecan katabilirsiniz.

Son olarak Nerf oyununun 7 yaş ve üzeri olduğu ve birçok çocuğun oynayabileceğini de belirtelim. Tabi sadece çocuklar değil yetişkinlerde oynayabilir. Sonuçta birçok kişinin çocukluk hayaliydi...