Poppy Playtime - Chapter 4, Poppy Playtime serisinin en korkutucu oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DLC olarak yayınlanan ve her seferinde korku dolu anlar yaşatan Poppy Playtime - Chapter 4, destansı Poppy Playtime serisinin yeni bölümüdür. Şimdiye kadarki en korkutucu bölüm olarak adlandırılan Poppy Playtime - Chapter 4, fabrikanın daha da derinliklerine iniyor ve oyunculara yeni tehditler sunuyor.

Gölgelerde gizlenen yaratıklar, oyuncak şeklinde olsalar da hem korkutucu hem de öldürücüdür. Bu nedenle yaratıklara yakalanmamalı ve uzun süre hayatta kalarak fabrikanın gizemini çözmelisiniz.

Poppy Playtime - Chapter 4 İndir

Diğer bölümlere kıyasla daha ürpertici olduğunu söylemiştik. Lakin bu ürperticilik sadece yaratıklarda değil, aynı zamanda görsellikte ve ses tasarımındadır. Sürükleyici ses tasarımıyla birlikte dehşet asla peşinizi bırakmıyor.

Sıra dışı yeni düşmanlara ev sahipliği yapan fabrika, içerisinde zorlu bulmacaları barındırmaktadır. Yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyecek olan bu bulmacaları hızlıca çözmeli ve yaratıklara yakalanmamalısınız.

Siz de Poppy Playtime - Chapter 4 indirin ve oyuncak fabrikasının tüm gizemini çözmeye çalışın!

Poppy Playtime - Chapter 4 Sistem Gereksinimleri