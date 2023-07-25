Android için bir kelime bulma oyunu olan VodaBlock - Word Game, kelime haznenizi geliştirirken yabancı dil öğrenmenize de olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VodaBlock - Word Game, Android için bir kelime bulmaca oyunudur. Kelime darağacınızı geliştirerek her geçen gün farklı kelimeler öğrenebileceğiniz VodaBlock, bağımlılık yapıcı yapısıyla birlikte eğlenceli bir deneyim sunuyor. Türkçe ve İngilizce dil desteğine sahip bu oyunda, Türkçe'nin yanı sıra yabancı dilinizi de geliştirebilirsiniz.

Zeka dolu bir kelime oyunu olan VodaBlock, aslında basit ve kolay anlaşılır bir oynanışa sahip. Tahmin ettiğiniz gibi, ızgaralar içerisinde harfler yer alıyor. Verilen harfleri birleştirerek, yukarıda bulunan kelimeleri doldurmak zorundasınız. Bir yandan kelime bilginizi geliştirirken, diğer yandan ise yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz.

VodaBlock - Word Game İndir

Sonsuz seviyeler bulunduran VodaBlock, her geçtiğiniz seviyede yeni ve bilinmeyen kelimeler ile zorlaşmaya başlıyor. Ayrıca, üst kısımda verilen konu başlıkları kelime bulma konusunda kolaylık sağlıyor. Örneğin; orta çağ, hava durumu, hayvanat bahçesi gibi konu başlıklarıyla kelime bulmanızda kolaylık sunuyor.

Eğlenceli ve bir o kadar da beyin egzersizi yaptığınız VodaBlock, sade ve kullanıcı dostu arayüzü ile birlikte oyun deneyiminizi geliştiriyor. Hoş ses efektleri, akıcı ve güzel grafikler ve daha birçok özellik ile size mükemmel bir atmosfer sağlıyor.

En yüksek skoru yapmak için mücadele verdiğiniz VodaBlock - Word Game'de, her gün yeni kelimeler keşfedebilirsiniz. Seviyeleri tamamlayıp, arkadaşlarınız ve hatta aileniz ile rekabet edebilirsiniz. Bu tarz kelime bulmaca oyunlarını seven kullanıcılar için, kelime haznenizi büyütürken aynı zamanda yabancı dilinizi de geliştirebilirsiniz. Tam anlamıyla beklediğinizi aldığınız VodaBlock - Word Game indirin ve en yüksek skora ulaşın.