Wattpad
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 43,289
- DOSYA BOYUTU 20.00 MB
- Üretici WP Technology Inc
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Wattpad, milyonlarca kitabı ücretsiz olarak sunan en iyi e-kitap okuma uygulaması.
Wattpad, dijital platformda da kitap okumayı seven herkesin vazgeçilmezi ve mobilin yanı sıra masaüstü platformda da yer alan ücretsiz kategorisinde en iyi e-kitap okuyucu. Klasiklerden en fazla satılanlara farklı kategorilerde kitapları ücretsiz bulabileceğiniz uygulamayı hem telefonunuzda hem de bilgisayar, tabletinizde aynı arayüz üzerinden kullanma şansına sahipsiniz.
Wattpad’i çekici kılan milyonlarca kitabı ücretsiz sunması değil; listelenen kitapların yazarlarıyla iletişime geçme imkanı vermesi, kendi hikayenizi yazıp paylaşabilmeniz, okuduğunuz kitaplar hakkında düşüncelerinizi belirtebilmeniz, bir cihazınızda okuduğunuz kitaba başka bir cihazınızdan devam edebilmeniz, yazarları takip edebilmeniz gibi diğer e-kitap okuma uygulamalarında olmayan özellikleri içermesi Wattpad’i farklı kılıyor.
Kullanıcılar Wattpad sayesinde milyonlarca kitaba ulaşabilir, ücretsiz olarak kitapları okuyabilirler. Hızlı ve basit bir yapıya sahip olan uygulama bilgisayar platformuna ek olarak mobil platformda da kullanılıyor. Her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama kaliteli bir e-kitap okuyucusu olarak karşımıza çıkıyor.
Wattpad
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 158,018
- Üretici WP Technology Inc
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Wattpad Android cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir e-kitap okuma uygulamasıdır.
Wattpad kitap okumaktan keyif alan kullanıcıların sevecekleri türden bir uygulama. Tamamen ücretsiz olarak indirilen Wattpad sayesinde milyonlarca kitaba hiçbir ücret ödemesi yapmadan erişim sağlayabileceksiniz.
Uygulamada sunulan kütüphanede bilim-kurgu, polisiye, macera, romantik, gençlik ve klasik kategorilerinde toplanmış eserler yer alıyor. Dilediğiniz kategoriye girip istediğiniz kitabı açabiliyorsunuz. Her ne kadar akıllı telefonlar için de uyumlu olsa uygulamayı özellikle tabletlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta kitapları büyük ekranda okumak daha konforlu ve keyifli oluyor.
Buraya kadar her şey güzel fakat uygulamayı mükemmel kılan bir detay daha var. Wattpad üzerinde kendi yazdığınız kitapları ve kısa hikayeleri yayınlayabilirsiniz. Bu sayede başkaları sizin eserlerinizi okuyabilir ve hatta katkıda bulunabilirler. Türkçe desteği sunan Wattpad’de diğer kullanıcılarla bağlantı kurabilir ve etkileşime girebilirsiniz.
Mobil cihazların gelişmesiyle birlikte artık kitaplar da dijital ortama taşınmaya başladı. Dijital ortamda kitap okuyabilmenizi sağlayan birçok uygulama ve program olsa da Wattpad bunların arasında en başarılı olanlardan bir tanesi. Eğer siz de mobil cihazınızdan kitap okumayı seviyorsanız Wattpad’i mutlaka denemelisiniz.
Wattpad
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,850
- DOSYA BOYUTU 41.90 MB
- Üretici WP Technology Inc
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Wattpad tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve milyonlarca kitaba ücretsiz erişim sağlayabileceğiniz bir uygulamadır.
Wattpad kitap okumaktan keyif alan iPhone ve iPad sahiplerinin severek kullanacakları bir uygulamadır. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu uygulama sayesinde farklı kategorilerde binlerce kitap sunan e-kitap kütüphanesine erişim sağlıyorsunuz.
Wattpad’in en dikkat çeken yanı, tam tamına 20 milyon ücretsiz kitabı kullanıcılara sunması. Fantasktik, korku, polisiye, macera, romantik, bilim kurgu ve çok daha fazla türü içeren uygulamada indirme işlemler çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Okuma alışkanlıklarınızı göz önüne alarak çeşitli ayarlamalar yapma şansına da sahipsiniz.
Her ne kadar iPhone üzerinde de kullanılabiliyor olsa da iPad’in büyük ekranında kitap okumak tahmin edersiniz ki çok daha rahat ve güzel. Wattpad’in en iyi yönlerinden bir tanesi de kullanıcılar arasında etkileşime girebilecekleri bir platform sunması. Eğer siz de kitap okumaktan hoşlanıyorsanız bu aktiviteyi mobil cihazlarınız üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız Wattpad’i mutlaka denemelisiniz.
Wattpad
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,988
- DOSYA BOYUTU 6.00 MB
- Üretici WP Technology Inc
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Wattpad, milyonlarca kitabı ücretsiz olarak indirip okuyabileceğiniz e-kitap uygulaması.
Wattpad, her e-kitap okuyucusunun telefonunda kesinlikle bulundurması gerektiğini düşündüğüm, klasiklerden en çok satanlara farklı kategorilerde milyonlarca e-kitabı ücretsiz olarak indirip okuma fırsatı sunan bir uygulama.
Kitabınızı dijital ortamda okumayı seviyorsanız Wattpad, Windows Phone platformunda ücretsiz kategorisinde bulabileceğiniz en iyi e-kitap uygulaması. Sherlock Holmes, Romeo ve Juliet, Alis Harikalar Diyarında gibi klasiklerin yanı sıra Supernatural, Star Wars, The Walking Dead, Hunger Games, Twilight gibi en çok okunan kitapları ve de tabii ki kitapları milyonlara ulaşan yazarların eserlerini bulabileceğiniz zengin içerikli bir uygulama.
Her yaştan okuyucunun ilgisini çekebilecek 10 kategori sunan Wattpad’de kitapları takibe alıp yenisi çıktığı anda haberdar olma, yazarlar ve okuyucularla etkileşimde olma, kitabı indirip çevrimdışı okuma, hatta kendi hikayenizi yazıp toplulukla paylaşma şansına sahipsiniz.