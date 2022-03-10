Wattpad, milyonlarca kitabı ücretsiz olarak sunan en iyi e-kitap okuma uygulaması.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wattpad, dijital platformda da kitap okumayı seven herkesin vazgeçilmezi ve mobilin yanı sıra masaüstü platformda da yer alan ücretsiz kategorisinde en iyi e-kitap okuyucu. Klasiklerden en fazla satılanlara farklı kategorilerde kitapları ücretsiz bulabileceğiniz uygulamayı hem telefonunuzda hem de bilgisayar, tabletinizde aynı arayüz üzerinden kullanma şansına sahipsiniz.

Wattpad’i çekici kılan milyonlarca kitabı ücretsiz sunması değil; listelenen kitapların yazarlarıyla iletişime geçme imkanı vermesi, kendi hikayenizi yazıp paylaşabilmeniz, okuduğunuz kitaplar hakkında düşüncelerinizi belirtebilmeniz, bir cihazınızda okuduğunuz kitaba başka bir cihazınızdan devam edebilmeniz, yazarları takip edebilmeniz gibi diğer e-kitap okuma uygulamalarında olmayan özellikleri içermesi Wattpad’i farklı kılıyor.

Kullanıcılar Wattpad sayesinde milyonlarca kitaba ulaşabilir, ücretsiz olarak kitapları okuyabilirler. Hızlı ve basit bir yapıya sahip olan uygulama bilgisayar platformuna ek olarak mobil platformda da kullanılıyor. Her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama kaliteli bir e-kitap okuyucusu olarak karşımıza çıkıyor.