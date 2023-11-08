Dijital kitaplık görevi gören Everand APK, kullanıcılara e-kitaplar, podcast'ler ve erişebileceği birçok içerik sunuyor.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonunuzda adeta bir dijital kitaplık olarak kullanabildiğiniz Everand APK'da, e-kitaplar, podcast'ler, dergi ve makaleler, gazeteler ve hatta sesli kitaplar da bulunuyor. Uygulama içerisinde birçok ünlü kitabı bulabilir, okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz. Suç, bilim kurgu, biyografi, sağlık, yemek ve romantizm gibi çokça kategoriden birini seçerek bu zengin içeriklere erişebilirsiniz.

Dilediğiniz her kitabı veya içeriği indirerek, çevrimdışı bir şekilde kullanın. Everand, kullanıcılara özelleştirebileceği çokça seçenek sunuyor. Anlatım hızınızı, yazı boyutlarını, uyku zamanlayıcısını ve arka planınızı özelleştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra; notlar ve açıklamalar oluşturup, yer imleri ekleyebilirsiniz.

Everand APK İndir

Ayrıca uygulama, güncel hitler dinlemenize olanak tanıyor. Klasik veya hit olmuş müzikleri dinleyin ve enstrüman notlarına erişim sağlayın. Yüzlerce popüler dergiden makaleleri, e-kitapları ve podcast'leri içeren Everand APK'yı indirin ve mükemmel bir dijital kitaplığa sahip olun.

Uygulamada Türkçe içeriklerden fazla yabacı içerik bulunuyor. Lakin klasikleşmiş Türkçe kitaplara veya diğer içeriklere erişmem mümkün. Bunun dışında basit ve kullanışlı arayüzü kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Siz de Everand'a üye olarak binlerce içeriğe sahip olabilirsiniz.

Everand Özellikleri