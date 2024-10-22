Booksfer - PDF KİTAP OKU, 1000'den fazla kitabı içerisinde barındıran bir e-kitap uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcıların kolayca kaydolup kitap okuyabildiği Booksfer - PDF KİTAP OKU uygulamasında, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere istediğiniz kitapları okuyabilir veya blog sayfalarını takip edebilirsiniz. Booksfer APK'da, 1000'den fazla okuyabileceğiniz PDF ve Epub kitap bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek, ücretsiz bir şekilde okumaya başlayabilirsiniz.

Kapsamlı kitap arama özelliği sayesinde kitap adına, türüne, yazar adına, baskı yılına ve yayıncıya kadar filtreleyip arayabilirsiniz. Eğer aklınızda bir kitap yoksa, kitaplar ve yazarlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Booksfer - PDF KİTAP OKU uygulamasına, E-posta, Facebook ve Google+ ile kayıt olabilirsiniz. Kitapları okuduktan sonra puan verin ve değerlendirmesini tüm kullanıcıların önünde yapın.

Booksfer - PDF KİTAP OKU İndir

Booksfer uygulaması içerisinde bulunan kitaplar, kamuya açık web sitelerinde yayınlanan yapımlardır. Herhangi bir telif hakkını ihlal etmeyen uygulama, aynı zamanda her gün bünyesine yeni kitaplar eklemektedir. İstediğiniz kitabı bulamadıysanız, programa başvurabilir ve kitap isteğinde bulunabilirsiniz.

Siz de e-kitap uygulaması olan Booksfer - PDF KİTAP OKU'yu indirin ve 1000'den fazla eseri istediğiniz her yerden rahatça okuyun!

Booksfer - PDF KİTAP OKU Uygulaması Özellikleri