Dreame APK'da, ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturarak, binlerce farklı romana ulaşabilir ve okumaya başlayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Devasa bir roman koleksiyonunu içerisinde barındıran Dreame APK, okuyucularına her kategoriden eserler sunmayı hedefliyor. Şu anda 500 binden fazla eseri kullanıcılara sunan bu uygulamada, gizem, romantizm, macera, korku ve gerilim gibi birçok kategoriye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Zevkinize uygun hikayeleri, kolay ve basit okutma seçenekleriyle birlikte rahatlıkla okuyabilirsiniz. Metninizin boyutunu, tipini, ara boşluklarını ve hizalamalarını istediğiniz her şekilde ayarlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra arka plan renklerini ve parlaklığını da özelleştirebilirsiniz.

Dreame'de, hikayenin tamamını okumaya vaktiniz yoksa hikayeleri favorilerinize ekleyerek sonra devam edebilirsiniz. Favorilere eklediğiniz tüm romanları farklı listelere ayırabilir ve kolaylıkla erişebilirsiniz.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; hikayeleri ücretsiz okumak için gerekli jetonlara sahip olmanız gerekiyor. Romanın tamamını veya tek bir bölümünü okumak, size farklı jetonlara mal olacaktır. Bu jetonları kazanmak istiyorsanız, uygulama içi görevleri yapabilir veya reklam izleyebilirsiniz.

Dreame APK İndir

Android cihazlarınızda farklı türden birçok romanı okuyabileceğiniz Draeme APK'yı indirerek, siz de kolay ve basit bir okuma deneyimi yaşayabilirsiniz. Her gün giriş yapın, okuma görevlerini tamamlayın ve ücretsiz bir şekilde tüm eserlere erişin.

Dreame Özellikleri