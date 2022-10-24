Sağlık verilerinin işlenebileceği röntgen programı X-Ray Mobile APK, verilerin anında cihazlara ulaştığını iddia ediyor.

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

X-Ray’den gelen verileri doğrudan yönetmek için tasarlanan birçok program bulunmaktadır. Bu programlardan biri de X-Ray Mobile APK, bu program sayesinde çekilen rötgenleri cihazınıza aktarabilir ve doğrudan görebilirsiniz.

X-Ray Mobile APK İndir

Programın basit arayüzü olması kullanışlı olduğunu gösteriyor. Ancak, programın bir röntgen çekmediğini şimdiden söyleyelim. Öyle ki bu programlar basit düzeyde doğrudan aktarılan verileri görmek için tasarlanmıştır.

Birçok kullanıcı bu tarz programların röntgen çektiğini sanmakta olup yanılgıya düşmektedir ama böyle bir şey şu an için mobil cihazlarda mümkün değildir. X-Ray Mobile APK indirdiğinizde çekilen fotoğrafları inceleyebilir ya da uzaktan fotoğraf çekebilirsiniz. Öyle ki kendileri bu olanakları kullanıcılara tanıdığını iddia ediyor.

Uygulama, basit arayüz ve kolay kullanım sağladığını şimdiden söyleyelim. Ancak, uygulamayı indiren kişiler, uygulamanın açılmadığını söylemektedirler. Fakat, bu tarz sorunlar güncelleme ile çözülecek gibi gözüküyor.