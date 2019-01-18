7 Letters - Word Puzzle Game, mobil platformda hem online hem de internetsiz oynanabilen çok oyunculu en iyi Türkçe kelime bulmaca oyunu. Mobilde en çok indirilip oynanan drift yarış oyunlarının geliştiricisi Tiramisu Studios’un 7 Harf Kelime Oyunu adını verdiği kelime bulmaca oyununda gerçek oyunculara karşı 7 harfli kelime bulma yarışına giriyorsunuz. Kelime bulma oyunlarını seviyorsanız, şiddetle tavsiye ederim.

Popüler mobil yarış oyunu Drift Max serisinin yapımcısı Tiramisu’nun ilk olarak iOS kullanıcılarına sunduğu online kelime oyunu 7 Letters’da arkadaşlarınız ve dünyanın dört bir yanından kelime avcılarına karşı yarışıyorsunuz. 120 saniye süre içerisinde 7 harfi kullanarak bulabildiğiniz kadar kelime bulmaya çalışıyorsunuz. Sizin ve rakibinizin türettiği kelimeler yazılıyor. Haliyle süre bitiminde en fazla kelime üreten oyuncu kazanıyor.

Kelime oyunu hayranlarını ikili sınırlı süreli düellolara sokan 7 Letters’in sevdiğim bir yanı da internetsiz de oynanabilmesi. İnternet bağlantınız olmadığında en az gerçek oyuncular kadar iyi yarışan bilgisayara karşı oynuyorsunuz.

7 Letters - Word Puzzle Game Özellikleri: