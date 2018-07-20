Apocalypse Hunters, iPhone’unuzun GPS’ini açıp dolaşarak mutant canavarları avladığınız harika bir mobil oyun. Kart toplama oyunları arasından artırılmış gerçeklik desteği sunmasıyla ayrılan yapımda bir ödül avcısının yerine geçiyorsunuz. Bolca canavar avlayacağınız oyunda artırılmış gerçeklik yan görevler de sizi bekliyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan kart toplama oyunu (CGG) Apocalypse Hunters (Kıyamet Avcıları), canavarlarla dolu apokaliptik bir dünyanın içerisine sürüklüyor. Canlı yaratıklarla yaşayan organik silahların yapıldığı gizli bir laboratuvardan kaçan virüslü canavarları avlayabilecek tek kişi sizsiniz. Dünya için büyük tehdit oluşturan bu canavarları bir an önce bulup aktif bir aşıyla yakalamanız gerekiyor. Patlama sonrası laboratuvardan kaçmaya başaran bir doktor canavarları bulmanızda yardımcı oluyor. Canavarları ararken GPS’i açmanızda fayda var. Bu arada hava durumu bilgisi ve yürüme hızınıza da - haritanın üzerinden - görebiliyorsunuz. Toplanacak çok sayıda canavar var. Kimyasallar kazandıran artırılmış gerçeklik yan görevler de var.