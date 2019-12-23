Battle Prime, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan TPS - FPS oyunu. Konsol kalitesinde olmasa da yüksek kalitede grafiklere sahip mobil oyunda kendilerine prime adı verilen savaşçıların yerine geçiyorsunuz. 6’ya 6 mücadelelerde gücünüzü gösteriyorsunuz. Mobilde çok oyunculu nişancı oyunları oynamayı seviyorsanız, Battle Prime’ı tavsiye ederim.

iPhone’da - iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz grafikleri de güzel bir nişancı oyunu arıyorsanız platforma yeni giren Battle Prime’ı öneririm. 200MB civarı boyutuna göre oldukça iyi grafikler sunan aksiyon oyunu, ateş etmeli ve çok oyunculu oyunlardan hoşlananlara hitap ediyor. Savaşçınızı iç ve dış kamera açısından kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla birinci ve üçüncü şahıs nişancı oyunu. Oyunda prime adını taşıyan, kendi savaş stilleri olan karakterlerle takımlı savaşıyorsunuz. Her primeın kendine has özelliği var. Bir canavarın gücüne sahip olarak arenayı yıkıp geçebilirsiniz ya da şimşek hızıyla üstünlük kurabilirsiniz.

Battle Prime iOS FPS TPS Oyunu Özellikleri