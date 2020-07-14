Charmy uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sosyal medya platformudur.

Müzik dinlemek dizi ve film önerisi almak ve kitapların içinde kaybolmak... Sizler de bu veya bunu gibi küçük detaylardan mutlu olan biriyseniz bu uygulama tam size göre. Yeni bir dünyaya açılan kapı ve senin isteklerin doğrultusunda oluşan yeni sayfalar...

Müzik dinlemeyi seviyorsunuz fakat sürekli aynı şarkıları dinlemek sıktı mı? Hemen fotoğrafını çek ve mooduna uygun şarkılar listelensin. Beğenirsen senin için bir müzik listesi oluştursunlar. Üstelik ister Spotify hesabından şarkı dinle, ister Youtube üzerinden dinle. Daha sonra şarkı hakkındaki düşüncelerini dile getir veya sohbet et.

Sıkıldın ve izlemek için film mi arıyorsun? Sevdiğin filmleri söyle ve mooduna göre filmler listelensin. İzlediğin filmleri işaretle ve seninle aynı filmi izleyen kişilerle tanış ve sohbet et. Netflix, Apple, BluTv, Puhutv gibi platformların en yeni ve en iyi filmlerini takip et.

Sürükleyici diziler... Başlayınca bırakmak istemeyeceğin yerli veya yabancı onlarca dizi burada. Aradığın özellikleri söyle ve senin için bir dizi listesi oluşturulsun. İzlediğin diziler hakkında yorun yap ve izleyen kişilerle sohbet et.

Son olarak da yeni ufuklar açan kitaplar... En sevdiğin kitap bitti ve mooduna uygun yeni bir kitap mı arıyorsun? En popüler ve yeni kitap listeleri burada. Keşfetmeye hazır ol. Okudukların ile ilgili yorumlarını paylaş ve insanlara tavsiye et.

Daha önce karşılaşmadığınız benzersiz bir sosyal medya. Yeni arkadaşlar edinip kitaplar filmler veya diziler hakkında sohbet edebileceğin renkli bir atmosfer. Tasarımı ile de göz dolduran kullanıcıların da dikkatini çeken harika bir uygulama. Sen de bu renkli atmosferin içinde bulunmak istiyorsan uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.