Don't Touch The Zombies, zombi avcısıyken birden zombi olabildiğimiz aksiyon yüklü sürükleyici bir mobil oyun. İster tek oyunculu modda botlara karşı, isterseniz de çok oyunculu (multiplayer) modda gerçek oyunculara (en fazla 4 oyuncu) karşı oynayabileceğiniz zombili oyunda refleksleriniz ve dikkatinizi konuşturmalısınız.

Labirentte zombileri öldürerek ilerlediğimiz oyunu benzerlerinden ayıran nokta; rollerin sürekli değişmesi. Oyuna başladığınızda zombi avcısı yerine geçiyorsunuz. Labirentte ilerlerken olur da zombilerin birine dokunursanız direkt dönüşüp bu sefer zombi avcılarının peşine düşüyorsunuz. Zombi avcısı ile zombi arasında gidip geldiğiniz oyunda ücretsiz deneyebileceğiniz birçok mod bulunmakta. Skor modu, süreli skor modu, sürekli öldürme modu, öldürme modu, toplama modu ve ultra zor modu oynanabilir modlar arasında.