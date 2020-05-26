Blyts tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Escoba del 15 500 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Basit oynanışı ile günümüze kadar oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım da oyuncular rengarenk bir yapı eşliğinde gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile birlikte kart oyunu oynayabilecekler.

Gerçek zamanlı olarak birçok turnuvaya da ev sahipliği yapan oyunda çok sayıda başarımlar da bulunuyor.

Oyuncular başarımlar elde edebilecek ve arkadaşlarına karşı bu başarımlar ile meydan okuyabilecekler.

Gelişmiş bir yapay zekanın da yer aldığı oyun içerisinde çeşitli emojiler de yer alıyor. Oyuncular bu emojiler ile arkadaşlarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirebilecekler.

Escoba del 15 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.