Bir dil öğrenmenin tadını çıkarın. Kendinizi TV, film, müzik, kitap, haber, blog ve daha fazlasına bırakın ve bunların hepsini Flowlingo ile ücretsiz şekilde yapın.

• Kullanımı oldukça kolay. Sadece bilmediğiniz bir kelimeye dokunun ve ne anlama geldiğini görün. Flowlingo, dokunduğunuz kelimelere göre otomatik olarak sınavlar üretir.

• Eğlenceli. Duolingo, Rosetta Stone ve Memrise, önce sıkılmasanız bile, sadece temelleri öğretir. Flowlingo, zaten zevk aldığınız içeriğe sizi daha fazla, daha hızlı öğrenmenizi sağlar.

• Tamamen ücretsiz.

• New York Times, Buzzfeed, Reddit, Wikipedia, National Geographic, CNN ve daha fazlası dahil olmak üzere haberler, bloglar ve web siteleri.

• Moana, Aladdin, Peppa Pig, Harry Potter, Lion King, TED görüşmeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere TV ve film klipleri.

• Shakira, Beyoncé, Ariana Grande, Despacito ve daha fazlası dahil olmak üzere müzik videoları.

• Sherlock Holmes, Alice Harikalar Diyarı, Oz Büyücüsü ve daha fazlası dahil olmak üzere kitaplar.

Desteklenen diller: Español (İspanyolca), İngilizce, Русский (Rusça) ve 简体 中文 (Basitleştirilmiş Çince), Français (Fransızca), Deutsch (Almanca), Nederlands (Felemenkçe), 日本語 (Japonca), 한국어 (Korece), İtalyanca (İtalyanca), Português (Portekizce), Arapça (Arapça), Bengalce, Dansk (Danca), Esperanto, Ελληνικά (Yunanca), Gujarati, עברית (İbranice), हिन्दी (Hintçe), Bahasa Endonezya (Endonezya), Malay (Malezya), Norsk (Norveççe) , دری (Farsça), Polski (Lehçe), Pencapça, Svenska (İsveççe), Tagalog (Filipince), Tamilce, Telugu, ภภษไทยไทย Thai (Tay dili), Türkçe (Türkçe), اردو (Urduca), Tiếng Việt (Vietnamca).