Gizli Kelime, Türkçe kelime bulmaca oyunlarını seven her yaştan mobil oyuncunun keyif alarak oynayacağı bir yapım. Göze hoş gelen animasyonlarla süslenen renkli görsellere sahip kelime bulmaca oyununda binlerce gizli kelimeyle dolu yüzlerce bölüm yer alıyor. Zorluk düzeyi arttıkça daha da eğlenceli hal almaya başlayan Türkçe kelime oyunuyla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

800 seviye, 2500 kelimelik Türkçe kelime bulma oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkan Gizli Kelime, iOS tarafında da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor. Yarışma içerisine sokan online kelime oyunlarından sıkıldıysanız tavsiye ederim. Oyunda amaç; kategoriyle ilişki kelimeleri altıgen harflerle dolu tablo içerisinden bulmak. Ancak kelimeyi yazarken harf sırasına özen göstermeniz gerekiyor. Tüm kelimeleri bulduğunuz daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz. Oyun 100. bölümden sonra zorlaşmaya başlıyor. Sınırılı sayıda olan, sonradan da kazanabileceğiniz ipuçlarınızı başlarda da kullanmamanızı öneririm.

7’den 70’e tüm kelime bulmaca severlerini buluşturan oyun, can hakkı, süre sınırı, hareket kısıtlaması gibi oyun zevkini bölen öğeler sunmuyor. Kelimeleri avında tamamen özgürsünüz. Diğer oyuncularla da yarış içerisinde olmadan keyifle oynayacağınız bir kelime oyunu arıyorsanız öneririm.