Guess The Emoji, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime bulmaca oyunudur.

Emojilerin yan yana gelerek ortaya çıkardıkları anlamları tahmin etmeye çalıştığınız bir oyun olan Guess The Emoji oyununda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bulmacaları çözmek için mücadele etmeniz gereken oyunda boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Kelime oyunlarını sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Guess The Emoji oyununu mutlaka denemelisiniz.

Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Guess The Emoji oyununda kıyasıya mücadele ediyor ve beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Guess The Emoji oyununu kaçırmayın.

Guess The Emoji oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.