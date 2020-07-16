Hills of Steel 2

Onlarca parçadan tankını oluştur, arkadaşlarınla oyna ve PVP aksiyonunda arenanın hakimi ol. Tanklarını üst seviyeye getir. Silahını güçlendir. Tank Kahramanları ol. Hazır mısın?

Battle Royale modunda düşman savaş araçlarını yen veya en son ayakta kalan ol. Göğüs göğüse savaşmak isteyenler için tüfekler, teknoloji manyakları için lazerler ve uzun mesafe suikastçileri için nişancı taretleri var. Artık sadece tank yükseltmeleri değil, oyunun ilk bölümünde erişilemeyen yetenekler ve bonuslar da mevcut. Her seviye ayrıntılı ve iyi dengelenmiş. Eski versiyon tanklar en üst düzey askeri ekipmana dönüştü.

Ağır araçlarla sürüşü ve atış yapmayı seviyorsan, işte aradığın oyun: Tanklarını özelleştir ve savaş meydanını domine et, hemen ücretsiz oyna!